الجمعة 31 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات: عقد اجتماع مجلس الإدارة في يناير

المهندس خالد إبراهيم
المهندس خالد إبراهيم

كشف المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية، أنه يجري الإعداد لوضع استراتيجية الغرفة الجديدة للدورة الجديدة 2021-2025 وتستهدف عدة محاور منها دعم قطاع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة وتعظيم الموارد الذاتية للغرفة وزيادة القيمة المضافة للشركات العاملة في القطاع وزيادة قدراتها التنافسية على المنافسة.

وأكد رئيس الغرفة في تصريحات لـ«الدستور» أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الغرفة بكامل أعضائه خلال يناير المقبل بهدف وضع الاستراتيجية وسيتم استعراضها على وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، لبحث آليات دعم أنشطة الغرفة خلال الدورة الجديدة 2021-2025 من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا».

وقال إن الغرفة ستعقد الاجتماع التحضيري الأول للمكتب التنفيذي للغرفة الثلاثاء، لمناقشة الخطوات التنسيقية لبدء أعمال الدورة الجديدة وأبرز الملفات والقضايا التي سيتم طرحها خلال اجتماعات مجلس إدارة الغرفة للدورة الحالية 2021-2025.

وأوضح أن المستهدف زيادة حجم الخدمات المقدمة للأعضاء الغرفة وتقديم بعض المقترحات لدعم الشركات واستعراض اليات حل المشاكل والتحديات التي تواجه الشركات بشكل مباشر وفق استراتيجية الدولة وتوجهاتها خلال المرحلة المقبلة موضحا انه سيتم تنظيم عدة لقاءات مع بعض الوزارات المعنية بالتنسيق مع مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة لبدء اجندة عمل موحدة لهذه المرحلة.

وأوضح أن التوسع الجغرافي للغرفة وإنشاء مقرات جديدة خاصة في الصعيد أحد التوجهات المستقبلية للدولة، لافتا إلى أهمية التعاون مع جميع الهيئات والغرف الصناعية الأخرى لتنفيذ خطة التحول الرقمي بالقطاعات المختلفة.

وتابع أن الغرفة تستهدف استكمال برنامج مبادرة جسور للتواصل مع الدول الأفريقية والعربية بعد نجاح المرحلة الأولى وتستهدف أسواق المغرب والجزائر والسعودية والإمارات ودول الخليج ووسط وغرب وجنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج تم تنظيمه تحت رعاية اتحاد الصناعات المصرية بهدف خلق أسوق بديلة أمام الشركات المصرية.

وأضاف أن مجلس إدارة الغرفة سيقدم أجندة ربع سنوية لبحث الفرص المتاحة من القطاعات المختلفة أمام شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسيتم عقد مجموعة من الورش والندوات للتوعية بالخدمات الرقمية التي تقدمها وزارت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية ومصلحتي الضرائب والجمارك أمام المصنعين.

صناعة غرفة استراتيجية للغرفه الافريقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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