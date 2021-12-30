الأقباط يحيون التذكار الشهرى للسيدة العذراء مريم اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بالذكرى الشهرية للسيدة العذراء.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن فى مثل هذا اليوم نعيد بتذكار السيدة العذراء الطاهرة البكر البتول الذكية مريم والدة الإله الكلمة أم الرحمة، الحنونة.

ومن جانبه قال نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى أسقف الشباب، في كتابه "السيدة العذراء" أن الكنيسة لها عدة أعياد على رأسها:

1- 7 مسرى (أغسطس) - بشارة يواقيم بميلاد السيدة العذراء

2- 1 بشنس (مايو) - ميلاد السيدة العذراء

3- 3 كيهك (ديسمبر) - تقديم السيدة العذراء مريم إلى الهيكل في سن 3 سنوات

4- 2 بشنس (يونيو) مجىء العائلة المقدسة إلى أرض مصر

5- 21 طوبة (يناير) - نياحة السيدة العذراء مريم

6- 16 مسري (أغسطس) - صعود جسد السيدة العذراء

7- 21 يؤونة (يونيو) - تذكار بناء أول كنيسة على إسم العذراء في فيلبي

8- 24 برمهات (إبريل) - ظهور السيدة العذراء مريم في الزيتون بالقاهرة - مصر

9- كل يوم 21 من الشهر القبطي يوجد تذكار للسيدة العذراء مريم والدة الإله.



وأوضح في كتابه أن السيدة العذراء مريم ظهرت في مصر عدة مرات مثل ظهورها في الزيتون ابتداء من 1968 م. منذ مساء الثلاثاء 2 إبريل 1968 م. الموافق 24 برمهات 1684 توالى ظهور السيدة العذراء أم النور في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكان الظهور يتم أو يستمر لفترة زمنية طويلة وصلت في بعض الأحيان إلى ساعتين وربع كما حدث في فجر الثلاثاء 3. ابريل سنة 1968 الموافق 22 برمودة 1684 ش. وحدث أن ظهرت لأكثر من ساعتين دون انقطاع وذلك ابتداء من 2 إبريل سنة 1968 الموافق 24 برمهات 1684 ش.

وظهور العذراء في شبرا سنة 1986 في كنيسة القديسة دميانة بدأ الظهور يوم 25 مارس سنة 1986. وقد بدأت مشاهدتها بصورة جماعية مساء الثلاثاء 16 برمهات 17.2 للشهداء 25 مارس 1986، وظهورات شنتا الحجر انتشرت مؤخرًا خلال صوم العذراء أغسطس 1997، وظهور في أسيوط، 2000-2001.