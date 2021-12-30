الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأقباط يحيون التذكار الشهرى للسيدة العذراء مريم اليوم

السيدة العذراء
السيدة العذراء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بالذكرى الشهرية للسيدة العذراء.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن فى مثل هذا اليوم نعيد بتذكار السيدة العذراء الطاهرة البكر البتول الذكية مريم والدة الإله الكلمة أم الرحمة، الحنونة.

ومن جانبه قال نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى أسقف الشباب، في كتابه "السيدة العذراء" أن الكنيسة لها عدة أعياد على رأسها:
1- 7 مسرى (أغسطس) - بشارة يواقيم بميلاد السيدة العذراء
2- 1 بشنس (مايو) - ميلاد السيدة العذراء
3- 3 كيهك (ديسمبر) - تقديم السيدة العذراء مريم إلى الهيكل في سن 3 سنوات
4- 2 بشنس (يونيو) مجىء العائلة المقدسة إلى أرض مصر
5- 21 طوبة (يناير) - نياحة السيدة العذراء مريم
6- 16 مسري (أغسطس) - صعود جسد السيدة العذراء
7- 21 يؤونة (يونيو) - تذكار بناء أول كنيسة على إسم العذراء في فيلبي
8- 24 برمهات (إبريل) - ظهور السيدة العذراء مريم في الزيتون بالقاهرة - مصر
9- كل يوم 21 من الشهر القبطي يوجد تذكار للسيدة العذراء مريم والدة الإله.
 

وأوضح في كتابه أن السيدة العذراء مريم ظهرت في مصر عدة مرات مثل ظهورها في الزيتون ابتداء من 1968 م. منذ مساء الثلاثاء 2 إبريل 1968 م. الموافق 24 برمهات 1684 توالى ظهور السيدة العذراء أم النور في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكان الظهور يتم أو يستمر لفترة زمنية طويلة وصلت في بعض الأحيان إلى ساعتين وربع كما حدث في فجر الثلاثاء 3. ابريل سنة 1968 الموافق 22 برمودة 1684 ش. وحدث أن ظهرت لأكثر من ساعتين دون انقطاع وذلك ابتداء من 2 إبريل سنة 1968 الموافق 24 برمهات 1684 ش.

وظهور العذراء في شبرا سنة 1986 في كنيسة القديسة دميانة بدأ الظهور يوم 25 مارس سنة 1986. وقد بدأت مشاهدتها بصورة جماعية مساء الثلاثاء 16 برمهات 17.2 للشهداء 25 مارس 1986، وظهورات شنتا الحجر انتشرت مؤخرًا خلال صوم العذراء أغسطس 1997، وظهور في أسيوط، 2000-2001.

السنكسار السنكسار الدستور السنكسار القبطي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

سقوط سيارة إسعاف فى ترعة الإبراهيمية

احذروا.. الأرصاد: أمطار غزيرة على معظم المحافظات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ و5 نصائح لمواجهتها

حالة الطقس غدًا فى القاهرة الجمعة 31 ديسمبر 2021 وخريطة سقوط الأمطار

عاشق جامد للإثارة.. كهربا يثير الجدل برسالة غامضة

محمد رمضان من سيوة: «هتعيش تندم على الماضي» (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

جبروت الرأى العام وخطورة العقل الجمعى

محمد العسيري

وما دام بنزرع.. يبقى هنصنّع

حسين دعسة

ملاكم بدرجة نائب.. هل تؤدي الفوضى السياسية إلى حل مجلس النواب الأردني؟

أسامة الشندويلى يكتب.. شكرًا فخامة الرئيس

الحسين عبدالرازق

رسائل السيد الرئيس

أحمد الصغير

علاقة رجال الدين بمجتمعاتهم!

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول صحة إسرائيلي يوافق على جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا

صحيفة عبرية: إسرائيل تُسجل أول إصابة بـ«فلورونا»

إسرائيل تتسلم شحنة أولى من عقار فايزر المضاد لـ«كوفيد-19»