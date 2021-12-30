رئيس غرفة الصناعات الغذائية: نولي اهتمامًا بقطاع الصعيد خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات إنها تولي اهتماما بقطاع الصعيد خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي محور أساسي في عمل الغرفة، لافتًا إلى أن الغرفة لديها مشروعات ومبادرات خاصة بقطاع المشروعات الصغيرة.

وأضاف الجزايرلي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن قطاع الصعيد والدلتا يلقي مجهود مختلف بالغرفة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن للغرفة دورا كبيرا في مبادرة حياه كريمة وخاصة في المرحلة الثانية وسيتم التعاقد في يناير المقبل.

وأشار إلى أن قانون اتحاد الصناعات المصرية الجديد الذي تم تطبيقه في الدورة الجديدة أحدث طفرة، حيث ساهم في زيادة نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، وارتفع عدد المشتركين من 4000 شركة لنحو 16 ألف شركة معظمها متوسطة وصغيرة في الدورة الجديدة وهي طفرة غير مسبوقة لهذ القطاع، موضحًا أن قطاع الصناعة شهد عددا من التعديلات غير المسبوقة مثل قانون اتحاد الصناعات وقانون التراخيص والصناعية الذي ساهم على تقيل إجراءات التراخيص وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية، ومبادرة الرئيس لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5%، وكذلك قانون الرخص الصناعية الذي يعطي المستثمر رخصة بمجرد الإخطار وجميعها منظومة كاملة تساهم في دخول الشركات من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي.

ولفت إلى أن الغرفة تعمل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بإعداد خطة عمل للتوجه نحو أفريقيا تستهدف تعزيز الاستفادة من اتفاقات التكامل الإقليمي الموقعة بين مصر ومختلف شركائها من الدول والتجمعات الإفريقية بعد رئاسة مصر للكوميسا، مشيرًا إلى أن صادرات الصناعات الغذائية سجلت نحو نحو 3 مليارات و104 ملايين دولار خلال ال 9 شهور الاولي من عام 2021.

وعن تأثر القطاع بأزمة فيروس كورونا لفت إلى أن مصر استطاعت إدارة الأزمة بمنتهي الحكمة في ظل أن هناك دولا كبري كانت لديها تخوفات وأغلقت أسواقها، في حين أن مصر وخاصة في قطاع الصناعات الغذائية قامت بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص بتشكيل لجنة أزمات مشكلة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين وجميع الجهات السيادية والغرفة التجارية وجميع الجهات المعنية بالتكاتف لتجاوز الأزمة بتوفير كافة السلع بأقل الأسعار دون زيادات، وكذلك عملنا على توفير السلع وزيادة معدلات الإنتاج وحل مشاكل التصدير مع الأسواق الخارجية.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن قطاع الصناعات الغذائية استطاع فتح أسواق جديدة في دول مختلفة وكذلك ارتفعت صادرات مصر من السلع الغذائية بحوالي 19 % هذا العام على عكس كثير من السلع، متوقعًا نمو صادرات السلع الغذائية بنهاية العام لنحو 4 مليارات دولار.