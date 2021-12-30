الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الأوقاف تعلن تفاصيل توزيع الدفعة السادسة والثامنة من الزي الأزهري

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، عن توزيع الدفعة السادسة من الزي الأزهري الثالث للأئمة، وعددهم  6000 إمام، وذلك بمحافظات “الشرقية - البحيرة - الغربية - القاهرة - الدقهلية - كفر الشيخ - سوهاج - المنوفية - أسيوط - الجيزة - القليوبية - المنيا - قنا - الإسكندرية - بني سويف”، ليبلغ ما تم توزيعه من 1 يوليو الماضي، حتى تاريخه (44873) زيًّا أزهريًّا ، وما زال التوزيع مستمرًا.

وأوضحت الأوقاف أنه التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من الأحد 2 /1 /2022م وحتى السبت 15 /1 /2022م.

وجاءت أسماء الأئمة الذين لهم الحق في الحصول على الزي الأزهري كما يلي(https://ar.awkafonline.com/?p=144715)

كما أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع الدفعة الثامنة عشرة من العمامة الأزهرية على السادة الأئمة المستحقين لها، وعددها 3000 عمامة أزهرية، وذلك بمحافظات: “الشرقية - البحيرة - الغربية -الدقهلية - كفر الشيخ - سوهاج - المنوفية - أسيوط - الجيزة - القليوبية - المنيا - قنا - بني سويف - الإسكندرية - أسوان”، ليصل إجمالي ما تم توزيعه 33017 عمامة أزهرية حتى تاريخه.

وأوضحت الأوقاف أنه سيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من الأحد 2 / 1 /2022م وحتى الثلاثاء 11 /1 /2022م.

وجاءت أسماء من لهم حق في الحصول على العمامة الأزهرية فيما يلي..

https://ar.awkafonline.com/?p=144713

 

 

 

وزارة الأوقاف الزي الأزهري الزي الأزهري الأئمة الأوقاف مديرية إقليمية

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