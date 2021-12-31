الجمعة 31 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«سلطة جرجير في العشاء».. أسرار رشاقة أمل كلوني

أمل كلوني
أمل كلوني

أمل كلوني، هي زوجة الفنان العالمي جورج كلوني، ومحامية وناشطة حقوقية وكاتبة إنجليزية من أصل لبناني، وأم لطفلين توأم ألكساندر وإيلا.

وتعيش عائلة جورج كلوني حياة خاصة في قرية بيركشاير الجذابة على نهر التايمز، وتشتهر أمل بملابسها الأنيقة وتبدو دائما لائقة بدنيا، ما يجعلك تتسائل عن سر رشاقتها.

 ونسعترض في السطور التالية الأطعمة التي تفضل أمل كلوني تناولها، وفقًا لموقع “HELLO MAGAZINE”.

 الإفطار

تفضل أمل كلوني إفطارا صحيا للحفاظ على وزنها  حيث تشرب عصير البرتقال، بالإضافة إلى حساء الأعشاب البحرية وأحيانًا بيضة مسلوقة، وتتبع حمية أسماك البحر الأبيض المتوسط  الصحية الشهيرة.

الغداء

تفضل على الغداء سلطة المكرونة مع كرات لحم الديك الرومي، وصدر دجاج مع صلصة الليمون.

وتبدو خيارات غداء أمل لذيذة ، فهي تجمع بين السلطة الصحية والمعكرونة والبروتين.

 العشاء

تفضل كلوني علي العشاء بيتزا مارجريتا مع سلطة جرجير، وتنوع عشاءها ليشمل -أيضًا- الأطباق اللبنانية والهندية والسوشي والوجبات الإيطالية.

وقال جورج كلوني عن زوجته في إحدى لقاءاته التلفزيونية، أنها طاهيه جيدة وتطهو كل ليلة و تفضل صنع  الجنوكتشي المصنوعة يدويًا مع البيستو ، كما تفضل تناول طعامها في المنزل بدلا  من  الذهاب إلى مطعم.

الوجبات الخفيفة

خلف منزل المسبح الخاص بالأسرة، توجد غرفة سينما منزلية بها علب حلوى وماكينة صنع الفشار، وغيرها من الوجبات الخفيفة التى تعتبر من الوجبات الخفيفة لهم .

ماذا تشرب أمل كلوني؟

تحصل على لترين من الماء الموصى بها يوميًا، كما تفضل الكوكتيل الإيطالي على وجه التحديد.

 

أمل كلوني جورج كلوني ماذا تأكل أمل كلوني على الغداء رجيم دايت حمية البحر الأبيض المتوسط

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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