حصاد «المتحدة» فى 2021: دراما ونجوم وبرامج أبهرت الجمهور

بأعمال هادفة وبرامج ترفيهية متنوعة حازت على إعجاب الملايين، أسهمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى دعم القوى الناعمة المصرية، بعد أن نجحت عبر شبكة قنواتها، التى تضم قنوات «DMC

وCBC وON والحياة» وغيرها، ومنصة «watch it» على الإنترنت، فى إعادة الدراما المصرية لمجدها، والتربع على عرش الدراما العربية، ما جعلها قبلة الجمهور المصرى والعربى فى عام ٢٠٢١.

وقدمت شبكة قنوات «المتحدة» وجبة دسمة من الدراما الرمضانية، تضمنت المسلسلات الوطنية، مثل «الاختيار ٢» و«القاهرة كابول» و«هجمة مرتدة»، التى حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وبين الدراما الاجتماعية والكوميدية مثل مسلسلات «ضل راجل» و«موسى» و«نجيب زاهى زركش» وغيرها.

كما عرضت قنوات «المتحدة» مسلسلات الـ١٥ حلقة، التى تنوعت بين الكوميديا والأكشن مثل «أحسن أب» و«كوفيد-١٥»، ودراما الحكايات المتصلة المنفصلة قصيرة الحلقات، مثل مسلسلات «إلا أنا» الموسم الثانى، بالإضافة إلى عرض عدد من البرامج الناجحة، ومن بينها برنامج «سهرانين»، مع النجم أمير كرارة و«معكم» للإعلامية منى الشاذلى، و«صاحبة السعادة» للنجمة إسعاد يونس، و«من الدوبلكس» و«السيرة» وغيرها.

دراما رمضان:

الاختيار ٢

جاء مسلسل «الاختيار ٢» استكمالًا لملحمة الجزء الأول الهادفة لإلقاء الضوء على بطولات رجال الشرطة والجيش، الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، وتناول العمل قصص الأبطال والشهداء من وزارة الداخلية فى الفترة من ٢٠١٣ وحتى ٢٠٢٠، وقام بالبطولة كريم عبدالعزيز وإياد نصار.

القاهرة: كابول

ناقش مسلسل «القاهرة كابول» بطولة طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبدالوهاب قضية التطرف، وسعى إلى نشر التوعية بخطورة الإرهاب والمخططات التى كانت تحاك ضد المنطقة العربية.

هجمة مرتدة

تناول مسلسل «هجمة مرتدة» ملفًا من ملفات المخابرات العامة المصرية المعاصرة، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة نخبة من أبرز نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنانون أحمد عز، وهند صبرى، وماجدة زكى.

موسى

شهد مسلسل «موسى» على الدراما الصعيدية، راصدًا الأحداث فى فترة الأربعينيات، وهو تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، ويشارك فى بطولته كل من سمية الخشاب، وسيد رجب، وعبير صبرى، ورياض الخولى، وصبرى فواز، وهبة مجدى، ومنذر رياحنة.

نجيب زاهى زركش

مثل مسلسل «نجيب زاهى زركش» عودة النجم الكبير يحيى الفخرانى للدراما الرمضانية بعد غياب لمدة عامين، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادى الفخرانى، وشارك فى بطولته كل من أنوشكا، ونهى عابدين، وشيرين، وهالة فاخر، وإسلام إبراهيم.

ضل راجل

دارت أحداث مسلسل «ضل راجل» لياسر جلال، حول الأب الذى تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد إصابة ابنته «شهد» فى حادث عنف، فتساعده الطبيبة «ملك»، التى يقودها حسها الإنسانى إلى تقديم يد العون للأب من أجل البحث عن حق ابنته والخروج من محنته.

مسلسلات ١٥ حلقة

قدمت «المتحدة» فى الموسم الرمضانى عددًا من المسلسلات من نوعية الـ١٥ حلقة لدفع الملل والحفاظ على الإيقاع السريع للأعمال، وهى «كوفيد ٢٥»، من بطولة يوسف الشريف، و«بين السما والأرض»، من بطولة هانى سلامة، و«أحسن أب»، من بطولة على ربيع.

الحكايات:

بيت العز

تدور أحداثها، فى إطار اجتماعى عائلى حول أسرة مكونة من أب وأم، ولديهما بنت وحيدة، ومع بداية الأحداث تتوفى الأم، من هنا تبدأ القصة. وضمت الحكاية عددًا من النجوم مثل سهر الصايغ، ورشدى الشامى، وسلوى محمد على.

بالورقة والقلم

ناقشت قصة فتاة يخترق «هاكر» موبايلها، لتنقلب حياتها رأسًا على عقب، الحكاية من بطولة الفنانة يسرا اللوزى، عماد رشاد، حسام الجندى، نور محمد، عبدالله أشرف، لاشينة لاشين، صلاح الدالى، ياسمين سمير، فكرة يسرى الفخرانى.

بدون ضمان

دارت القصة حول أزمات وخلافات يتعرض لها زوجان بسبب تدخل الأهل فى كل تفاصيل حياتهما. المسلسل بطولة هنادى مهنى، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وإسلام جمال، وأحمد كشك، وسلوى عثمان، وچلا هاشم.

على الهامش

تناول العمل أزمة مطلقة تنتهى حضانة أطفالها، وناقش قضايا المرأة والانفصال. البطولة المطلقة الأولى للفنانة نرمين الفقى، والفنانين صبرى فواز وجيهان خليل وهايدى رفعت ومحمود عمرو ياسين وتسنيم مطر وهايدى خالد.

حكايتى مع الزمان

يبدأ العمل بحفل زفاف مبهج لابنة ميرفت أمين وأحمد خليل، ولكن بعد انتهاء الحفل تطلب الأم الطلاق، قام ببطولة الحكاية ميرفت أمين وأحمد خليل، آخر أعماله، وأشرف زكى، وحازم إيهاب، وأحمد جمال سعيد، وأحمد والى، ورحاب عرفة.

ويبقى الأثر

ناقشت فكرة الأثر السلبى والإيجابى الذى يتركه الأشخاص لدى بعضهم، الحكاية من بطولة نجلاء بدر، ولطفى لبيب، ومصطفى درويش، وكريم كوجاك، وإيناس كامل، ومحمد التاجى، وإلهام عبدالبديع.

طعم الدنيا

دارت حول حياة الفتيات داخل دور الأيتام منذ الطفولة حتى يصبحن شابات ويسلكن طريقهن فى الحياة، معتمدات على أنفسهن، من خلال ٥ فتيات نشأن فى دار أيتام. شارك فى البطولة إيمان العاصى.

حلم حياتى

دارت أحداثها عن الفتاة «خديجة»، التى تعانى من التوحد، وتبرز الحكاية الصعوبات والمشكلات التى تواجه مرضى التوحد. وتضم: مايان السيد، ويوسف عثمان، ومنة عرفة، وتيام مصطفى قمر.

تقلها دهب

آخر حكايات ٢٠٢١ وتجسد قصة حياة بطلات مصر فى الأوليمبياد، وهن: هداية ملاك بطلة التايكوندو، وفريال يوسف بطلة الكاراتيه، وسمر حمزة بطلة المصارعة. من بطولة هند عبدالحليم.

كدبة كبيرة

ناقشت، تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجرز، وتحدثت عن الشباب الذين يسعون إلى الشهرة دون بذل مجهود، بطولة أحمد زاهر وهنادى مهنا.

قلب مفتوح

تناول العمل فكرة ابتعاد أفراد الأسرة عن بعضهم بسبب «السوشيال ميديا»، شارك فى البطولة بجوار الفنان كمال أبورية، الفنانة فيدرا وميدو عادل.

عائلة جيجى

تحدثت عن مخاطر السوشيال ميديا، وسردت ما الذى يحدث فى العالم الافتراضى. الحكاية من بطولة الفنانة هدى الإتربى وإسلام جمال وليلى عزالعرب.

حتة من القمر

ناقشت الفنانة لقاء الخميسى خلال العمل، معاناة شابة لديها «وحمة» كبيرة فى وجهها، وما تتعرض له من مضايقات وتنمر.

واحد فى المية

دارت حول قصة سيدة كفيفة، تكتشف أنه من الممكن أن يعود إليها نظرها بنسبة ١٪، وقررت أن تعيش بهذا الأمل. الحكاية من بطولة صابرين وعفاف شعيب.

غالية

حكت عن فتاة تعشق الموسيقى والعزف، ولكن تضطرها الظروف إلى أن تتزوج بطريقة مختلفة، بعد أن تتأخر فى الزواج.

مش مبسوطة

قدمت قصتين الأولى تتحدث عن معاناة شخصية تجسدها داليا مصطفى، والثانية تقدم بشرى شخصية امرأة أرستقراطية.

النظارة البيضاء

دارت حول الشاب «فخر»، الذى يعود إلى مصر بعد ٧ سنوات قضاها فى أمريكا من أجل استكمال دراسته، ويتعرض للتنمر من المحيطين به ومن أقرب الناس إليه.

غرام بانتظام

تناولت قصة شاب ثرى، مدير لإحدى الشركات، وهو مؤلف روايات أيضًا، ويفضل الدخول فى علاقات دون زواج، بسبب معاناته من عقدة تسبب فيها والداه.

أوضة وصالة

تحكى عن أسرة شديدة الفقر، تسكن فى شقة «إيجار قديم»، ويحاول مالك العقار أخذ الشقة من أجل هدم العقار وبيعه بسعر أفضل. الحكاية من بطولة: أحمد عبدالعزيز.

حلوة اللقطة

دارت حول مصور فوتوغرافيا ومجموعة شباب ينطلقون من أجل تصوير حملة دعائية، وللصدفة دور أساسى فى الحكاية، إذ يضل الفريق الطريق ويذهبون إلى مكان آخر.

تاج راسنا بابا

ناقشت جحود الأبناء، وتحكى عن أب يعانى من عقوق أبنائه وسيطرتهم بشكل كبير عليه، وتحريضهم لرفع قضية حجر عليه. الحكاية بطولة صلاح عبدالله ومنة فضالى.

حلوة الدنيا سكر

أول بطولة لهنا الزاهد وهو يضم ٩ حكايات منفصلة، كل قصة تُعرض فى ٥ حلقات منفصلة وقدمت الفنانة- خلال المسلسل- ٩ شخصيات مختلفة، وشاركها البطولة عدد من النجوم والشباب.