الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
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تقارير ومتابعات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ و5 نصائح لمواجهتها

الامطار
الامطار

يترقب المواطنون أخبار الأرصاد خاصة مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في ذلك الوقت، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ، التى شهدتها البلاد في تلك الفترة.

«الدستور» تواصلت مع دكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لمعرفة موعد انتهاء موجة الطقس السيئ.
 
وقال شاهين إن موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد والتي بدأت منذ اليوم الخميس، من المقرر أن تنتهي يوم الإثنين الموافق 3 يناير المقبل.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر أيام الموجة السيئة سيكون الأحد، مُشيرًا إلى استمرار سقوط  الأمطار على السواحل الشمالية ومدن  الوجه البحري حتى يوم الإثنين، على أن تبدأ حالة الطقس في التحسن بدايًة من يوم الثلاثاء، مع انخفاض في معدلات سقوط الأمطار.
 
وأشار شاهين، إلى أنه من المتوقع أن تشهد مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، نشاطًا مكثفًا للرياح.
 
وأكد شاهين أن الرياح ستكون محملة بالرمال والأتربة، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الأمواج من 4:2 متر.
 
كما أشار  شاهين إلي وجود سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على المناطق الساحلية علي فترات متباعدة.
 
وقدم “شاهين” عدة نصائح للمواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ..
 
١- عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.
 
٢- ارتداء الملابس الثقيلة، وعدم التخفيف.
 
٣- علي المواطنين الذين يتواجدون علي الطرق السريعة توخي الحذر الشديد.
 
٤- عدم تواجد أصحاب الحساسية المزمنة في أماكن مكشوفة.
 
٥- عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة.

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