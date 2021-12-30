الخميس 30 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

طبيبة مناعة: 10 نصائح لتعزيز المناعة ومواجهة متحور «أوميكرون»

أوميكرون
أوميكرون

مع استمرار جائحة كورونا للعام الثالث على التوالي، ورغم ظهور اللقاحات وانتشارها فى جميع دول العالم إلا أن المتحورات كان لها رأي آخر، حيث بدأ «أوميكرون» في الانتشار سريعًا خلال الفترات القليلة الماضية.

تعزيز المناعة هو السبيل الوحيد لمواجهة الفيروس ومتحوراته، لذلك يجب تناول المكملات الغذائية الطبيعية لتعزيز المناعة ضد أي فيروس.

الدكتور نهلة عبدالوهاب، رئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة، عددت أنواع المكملات الغذائية الطبيعية التي تفيد الجسم وتعمل على تعزيز ورفع المناعة، وأهمها الفواكه والخضراوات التي يمكن تناولها لتقوية المناعة في ظل ظروف المناخ المتقلب.

وقالت استشاري البكتريا والمناعة، إنه يجب أخذ الفيتامينات اللازمة من الغذاء الصحي للجسم، حيث يجب أن يحتوى الغذاء على فيتامين A وفيتامين سي، وفيتامين E، وفيتامين د من الشمس.

أما عن فيتامين د فقالت إنه يمكن الحصول عليه من خلال تعريض الجسم لأشعة الشمس لمدة ثلث ساعة يوميًا.

وقدمت استشاري البكتريا والمناعة، مجموعة من النصائح لتعزيز المناعة لمواجهة متحورات كورونا وخاصة «أوميكرون»..

1- تعريض الجسم حوالي تلت ساعة للشمس يوميا

2- شرب كميات مناسبة من الماء حوالي ٣ لترات يوميا.

3- ممارسة الرياضة بشكل يومي والمشي لتنشيط الدورة الدموية بالجسم.

4- الإبتعاد عن الوجبات الجاهزة والسريعة المليئة بالزيوت المهدرجة.

5- عدم الإفراط في المياه الغازية والابتعاد عنها.

6- أكل المكسرات والزبادي، حيث إن المكسرات تحتوي علي الاوميجا 3.

7- تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3.

8- تناول السلطة الغنية بالثوم والبصل لاحتوائها علي مضاد حيوي طبيعي.

9- الإكثار من تناول الثوم والبصل بالطعام لأنه مضاد حيوي طبيعي.

10- يجب شرب السوائل الدافئة مثل القرفه، والينسون، مهم جدا في فصل الشتاء.

كما أكدت دكتور نهلة أخصائي المناعة  علي ضرورة تناول الأطعمة الطبيعية، وليست مصنعة، مع ضرورة الإبتعاد عن الوجبات الجاهزة والسريعة.

محاربة كورونا المناعة القوية المكملات الغذائية المكملات الغذائية الطبيعية المناعة فيروس البكتريا مستشفى جامعة القاهرة دكتور نهله عبدالوهاب

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