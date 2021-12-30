3 قرارات من النيابة فى واقعة قتل أجنبى لشقيق زوجته بحدائق المعادى

تجري نيابة دار السلام الجزئية التحقيق مع شخص "يحمل جنسية أجنبية"، متهم بقتل زوج شقيقته بسبب الخلافات على القيمة الإيجارية لوحدة سكنية بمنطقة حدائق المعادي، وتم التحفظ على المتهم وطلب تحريات الأجهزة الأمنية، كما استدعت النيابة مترجم للتحقيق مع المتهم الأجنبي، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير بها.

وألقت مباحث قسم شرطة دار السلام القبض على شخص يحمل جنسية أجنبية قتل زوج شقيقته بسبب خلافات مالية بينهما.

بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بوجود مشاجرة ومتوفى داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بحدائق المعادى بدائرة القسم.

بالانتقال إلى مكان الواقعة عُثر على جثة (أحد الأشخاص" يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بذات العنوان) داخل إحدى غرف الشقة وبها كدمات متفرقة.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وشقيق زوجته مقيم بذات العنوان يحمل ذات الجنسية بسبب خلافات بينهما حول دفع القيمة الإيجارية للشقة سكنهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بالأيدى محدثاً إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته ، ولاذ بالفرار.

تأيدت الواقعة بشهادة نجل شقيقة المتهم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.