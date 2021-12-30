سقوط سيارة إسعاف فى ترعة الإبراهيمية

شهدت محافظة المنيا، اليوم الخميس، سقوط سيارة إسعاف محملة بالأدوية بترعة الإبراهيمية، كانت تسير على طريق سمالوط اعترضها موتوسيكل وأثناء تفاديها له سقطت في الترعة.

البداية كانت بتلقي مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بسقوط سيارة إسعاف وهي محملة بالأدوية بترعة الإبراهيمية، على طريق سمالوط.

انتقل فريق من المباحث بقيادة العقيد محمود الحلواني ورجال الحماية المدنية، وانتشلوا سيارة الإسعاف عن طريق الأوناش، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والإنقاذ النهري لمعرفة مدى وجود ضحايا من عدمه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف.