البابا فرنسيس يلغى زيارته التقليدية لمغارة الميلاد فى روما

ألغى البابا فرنسيس زيارته التقليدية في رأس السنة الجديدة لمغارة الميلاد في ساحة القديس بطرس في روما، وذلك على خلفية ازدياد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وعادة ما يستقبل المؤمنون البابا لدى زيارته مغارة الميلاد يوم 31 ديسمبر بعد أن يترأس صلاة نهاية العام.

لكن الفاتيكان أشار، بحسب ما نقلت "فرانس برس" اليوم، إلى أن "الحدث لن يقام لتجنب التجمعات وبالتالي خطر انتقال عدوى كوفيد-19".

كان البابا فرنسيس أقام، أمس، جلسته العامة الأسبوعية كالمعتاد في قاعة بولس السادس الضخمة في الفاتيكان مع وضع الحاضرين كمامات واحترام التباعد الاجتماعي.

وفي رسالته بمناسبة عيد الميلاد، استذكر البابا فرنسيس، "المآسي الهائلة والمنسية الجارية بسوريا واليمن بخضم النزاعين اللذين أوديا بحياة عدد كبير من الضحايا وعدد لا يحصى من اللاجئين"

كانت السلطات الإيطالية، أعلنت أمس، عن تسجيل ما يقرب من 98 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

والأسبوع الماضي، قدرت بيانات أولية للمعهد العالي للصحة في إيطاليا أن الإصابات بمتحور "أوميكرون" تمثل نسبة 28% من مجمل حالات العدوى الجديدة بوباء كورونا في البلاد.

واستندت البيانات إلى تحليلات أولية لنحو 2000 مسحة اختبار للكشف عن الفيروس تم جمعها في 18 مقاطعة إيطالية في 20 ديسمبر.

وقال رئيس المعهد، سيلفيو بروزافيرو، "رغم أن النتائج لا تزال أولية، إلا أنها تؤكد السرعة الكبيرة لانتشار أوميكرون، والذي يبدو أنه يشكل بؤرا واسعة النطاق للغاية ويوشك أن يصبح المتحور السائد في وقت قصير، كما حدث بالفعل في عدة دول أوروبية أخرى".

أضاف: "بناء على المعطيات الراهنة، فإن الأسلحة المتوفرة لدينا هي التطعيم بجرعة ثالثة في الوقت المناسب، وتدابير فردية وجماعية للحد من انتشار الفيروس بارتداء الكمامات وتقليص الاتصالات والتجمعات".