ضبط 3 متهمين قتلوا شابا فى نجع حمادى بقنا

نجح رجال البحث الجنائي بمركز شرطة نجع حمادي، في ضبط 3 متهمين قتلوا شابا وألقوا جثته في زراعات الحلف بطريق طراد النيل بدائرة المركز.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا بالعثور على جثة أحمد بكري، في الثلاثينيات من عمره، ملقاة بزراعات الحلف بطريق طراد النيل.

وبالفحص، تبين من التحريات أن السبب في الجريمة خلافات مالية بين المجني عليه وثلاثة آخرين، قاموا بخطفه وتعذيبه ولفه في بطانية، وإلقاء جثته في زراعات الحلف.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على “وائل و.ت، 45 عاما وأحمد م.ج، 27 عاما، وعلي خ.م” المتهمين في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.