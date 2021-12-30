الخميس 30 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«عدم اكتمال النصاب» يؤجل اجتماع مجلس نقابة المحامين

رجائي عطية
رجائي عطية

قرر رجائي عطية، نقيب المحامين، تأجيل اجتماع مجلس النقابة العامة الذي كان مقررًا له الخميس؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لحضور الاجتماع، ومن المقرر تحديد موعد آخر للاجتماع.

كان من المقرر لمجلس النقابة أن يناقش جدول أعمال يتضمن 14 بندًا، أبرزها دراسة تقرير رفع معاشات المحامين والمستحقين عنهم، شاملاً ذلك المعاشات القديمة، وذلك على ضوء التقرير الاكتواري.

ويستعرض الاجتماع ميزانية النقابة لعام 2020، وتقرير مراقب الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن العام المالى من 1/1/2020 حتى 31/12/2020، وكذلك ميزانية النقابة العامة عن 2019، وما ورد بشأنها فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

وينظر الاجتماع في مدونة السلوك السابق عرضها وتوزيعها على أعضاء المجلس، بجانب عرض من إحدى الشركات لتقديم خدمات استشارية ومالية ومحاسبية، خاصة أن النقابة لم يتغير هيكلها الإدارى والمالى منذ سنوات.

وأكد رجائي في دعوته لاجتماع مجلس النقابة، أنه سوف يتم استعراض ومناقشة سلبيات إقامة المبنى الجديد، ومناقشة ما استجد فى موضوع دمغة المحاماة الإلكترونية وبحث إجراءات وضوابط التصديق على العقود، وعرض مشاكل إقامة أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية.

كما يبحث المجلس قرار إنشاء قسم مواز للجان القبول والجداول يخصص لمتابعة الاشتغال بالمهنة وأدلة وبحث تخصيص أرض مناسبة للنقابة فى العاصمة الإدارية الجديدة، والنظر فى الترتيبات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية العادية

فيما عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، أمس، اختبار ختام الدورة الرابعة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب الجيزة وبنها وشبرا الخيمة، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

حضر الاختبارات وأشرف عليها حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، مقررا معهد المحاماة.

نقيب المحامين نقابة المحامين الجهاز المركزى للمحاسبات رجائي عطية المركزي للمحاسبات الجمعية العمومية المحامين العرب

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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