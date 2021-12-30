جامعة الفيوم تبحث سبل التعاون مع جهاز شئون البيئة

استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الخميس، الدكتور محمد سامح محمد، مدير عام محميات المنطقة المركزية بجهاز شئون البيئة، والدكتور خالد علام، مستشار رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور محمد طلعت الحناوي، مدير عام بقطاع حماية الطبيعة، بحضور الأستاذ الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، والدكتور عماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة.

أكد الدكتور ياسر مجدي حتاته، ضرورة التعاون المشترك بين الجامعة وجهاز شئون البيئة، وخاصة في مجال الأبحاث الأكاديمية والعمل الميداني، مشيرًا إلى ضرورة ربط الخطة الاستراتيجية للأبحاث في الجامعة بالعمل الميداني.

كما أضاف ضرورة تدريب طلاب الكليات ذات العلاقة بالسياحة البيئية، وبخاصة كليات (الآثار، والسياحة، والزراعة، التربية النوعية، والعلوم، والخدمة الاجتماعية) على جمع البيانات، وإدارة منظومة المحميات الطبيعية، بما يسهم في اكتساب مهارات فرص العمل.

ومن جانبه أشار الدكتور عرفة صبري، إلى ضرورة المشاركة البحثية والتعاون بين قطاع الدراسات العليا والبحوث، وجهاز شئون البيئة، وتسهيل الزيارات البحثية والميدانية، وتسجيل البيانات من خلال تطبيق إلكتروني يقوم بتحليل وربط العمليات البحثية.

كما أكد ضرورة استهداف الفجوة بين البحوث الأكاديمية والتطبيقية، والعمل على تقليلها بما يخدم المجتمع، ويسهم في عملية الاتزان البيئي خاصة في محافظة الفيوم.

وأضاف الدكتور عماد عبد السلام، أن محافظة الفيوم من المحافظات التي تحتوي على مناطق ومحميات طبيعية، وحفريات وتراث عالمي، مشيرًا إلى إشادة منظمة اليونسكو الدولية بإدارة منظومة المحميات الطبيعية في الفيوم.

كما أكد الدكتور محمد سامح، استعداد جهاز شئون البيئة لتقديم الدعم اللوجيستي للجامعة للإسهام في عمليات الرصد والبحث العلمي، وتقديم كافة البيانات والمعامل لكليات الجامعة المختلفة.