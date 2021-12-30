الخميس 30 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«مكافحة الأمراض الليبي» يصف الوضع الوبائي في البلاد بالحساس

الوضع الوبائي
الوضع الوبائي

وصف حيدر السايح، مدير مركز مكافحة الأمراض في ليبيا الوضع الوبائي في البلاد بالحساس جدًا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه الخميس في طرابلس، بعد يوم من تسجيل أول إصابتين بمتحور أوميكرون في العاصمة طرابلس أمس وإصابة أخرى اليوم.

وفي إشارة إلى عزوف البعض عن تلقي التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، قال السايح: "الحل متوفر أمامنا ونراه بأعيننا، لكن لا يزال هناك إصرار على عدم تطبيقه".

وأكد السايح توفر التطعيمات بعموم البلاد، وأن لا حل أمام المواطنين إلا بالتوجه لمراكز التطعيم.

من جهته، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم عن تسجيل 640 إصابة جديدة بكوفيد- 19 (بنسبة 14.7% من إجمالي التحاليل اليومية)، وتعافي 616 آخرين، بالإضافة لوفاة 11 شخصا نتيجة الإصابة بالفيروس.

ووصل إجمالي الإصابات في ليبيا بحسب بيانات المركز اليوم إلى 388183 إصابة، فيما توفى إلى الآن 5696 شخصًا بسبب الفيروس، مع تسجيل تعافي 375747 شخصًا من المرض.

وفيما يخص التطعيمات، فقد بلغ عدد من تلقوا تطعيمات كاملة في عموم البلاد 828774 شخصًا، و1857439 تلقوا جرعة واحدة من اللقاح.

التطعيمات الفيروس كوفيد المركز الوطني لمكافحة الامراض ليبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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