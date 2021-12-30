ضبط 15 تاجر مخدرات و20 هاربًا من أحكام فى حملات أمنية بحلوان

وجهت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة، بالتنسيق بين إداراتها، اليوم الخميس، حملات موسعة لضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون في حلوان، بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

نجحت الجهود في ضبط 15 تاجر مخدرات ‏و20 هاربا من أحكام جنائية، ‏و9 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية، ‏و32 قضية التموين.

كما نجحت الإدارة العامة المباحث الآداب في ضبط ثلاثة مخازن لتخزين مواد الخمور المهربة، ‏وضبط محل هواتف يقوم بالغش في الماركات الخاصة بالهواتف المحمولة وبيعها على أنها أصلية.

كما تم ضبط آخر بحوزته كمية كبيرة من المنشطات الجنسية ‏المهربة منتهية الصلاحية، ‏وتحرير 98 قضية أشغال طريق للمحلات، وغلق 3 سناتر شهيرة خاصة بالأجهزة المنزلية.

وتمكنت إدارة المرور بالقاهرة من ضبط 55 دراجة بخارية دون لوحات معدنية، وأوراق ترخيص، كما تمكنت الادارة العامة لمباحث الأحداث بالقاهرة من ضبط 30 شخصا يقوم بأعمال التسول.

قاد الحملة ‏اللواء محمد الشرقاوي، مساعد مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة برفقة العميد وائل الشموتي، مدير قطاع جنوب القاهرة، والعقيد أحمد عبدالعزيز مفتش مباحث والمقدم أحمد فرج رئيس مباحث قسم شرطة حلوان وضباط مديرية الأمن لضبط الخارجين عن القانون.

‏‏وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة التي بدأت التحقيقات في جميع تلك القضايا مع المتهمين المضبوطين.