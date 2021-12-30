الخميس 30 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلب رسمى لسكان القاهرة بعدم النزول إلى الشوارع

خالد عبد العال
خالد عبد العال

طالب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، المواطنين بعدم النزول للشوارع إلا للضرورة القصوى اعتبارًا من مساء اليوم الخميس حرصا على صحتهم، مشيرًا إلى أن عدم نزول المواطنين للشوارع إلا في حالات الضرورة يمكن الأجهزة التنفيذية من أداء عملها فى رفع تراكمات المياه.


وأكد محافظ القاهرة حسب بيان، أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية مشيرًا لوجود تنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس .

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة وتخصيص الخط الساخن 15496 لتلقى بلاغات المواطنين عن تراكمات مياه الأمطار لسرعة التعامل معها  وضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.

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رسائل الصعيد

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