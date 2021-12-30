الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

داعية بالأوقاف: 5 علامات تدل على انتكاس المسلم عن طاعة الله

الشيخ محمد أبو بكر
الشيخ محمد أبو بكر

قال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن هناك خمس علامات لابد أن تحذرهم أيها المسلم وهم من علامات الانتكاس.

وتابع في مقطع فيديو منشور عبر صفحته على “فيس بوك”، أن هناك علامات تدل على انتكاس المؤمن عن الطاعة أولها الاستئناس بالناس، فالمؤمن الطائع لا يأنس إلا بالله، فعندما يغضب المؤمن من الناس ويعمل لهم حساب في فرحهم وغضبهم فأعلم أن هذه انتكاسة في الطاعة. 

وأضاف أن العلامة الثانية هى عدم تلبية الأذان وعدم الذهاب إلى الصلاة، فأنت في انتكاسة عن الطاعات، ولم تلبى نداء الله في الصلاة.

أما العلامة الثالثة هي عدم المواظبة على صلاة الفجر في موعدها، وتقول ممكن أصليها في وقت الصبح "عادي"، ومعنى أن تفوتك صلاة الفجر هو أن الشيطان ضرب على أذنك فما أيقظك إلا حر الشمس، وقال بعض العلماء أن ترك صلاة الفجر هو من قبيل العقاب غير المحسوس.

وأضاف أن العلامة الرابعة هى هجر القرآن الكريم دون خوف، أو غضب.

أما العلامة الخامسة أن تفعل الذنب فلا تحزن أو تبالي، وتجد الذنب يأتي بذنب والصغائر تأتي بالكبائر، فاحذر هذه العلامات، ولو تكررت علامات منها قف مع نفسك، وعد إلى الله.

سورة قرآنية تعادل ثلث القرآن صلاة الفجر الطاعة وقت الصبح العلماء الذنب الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب

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