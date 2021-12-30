الخميس 30 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بكفرالشيخ

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الأبعادية - الحامول» بنطاق مركز الحامول، تزامنًا مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار على معظم أنحاء كفرالشيخ.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحامول، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق الإبعادية الحامول، بالتزامن مع الطقس السيئ وسقوط الأمطار، أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، حيث جرى نقلهما عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى الحامول المركزي.

بالانتقال لموقع الحادث تبين اختلال عجلة القيادة من يد السائق بالتزامن مع سقوط الأمطار، ما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب طريق الأبعادية الحامول.

كانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ، قد تلقت إشارة من مستشفى الحامول المركزي بوصول مصاب وجثة للمستشفى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى فيما يجرى التعامل مع المصاب داخل استقبال المستشفى.

وتبين من سجلات مستشفى الحامول المركزي، إصابة محمد عبدالرحمن السيد، 38 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، حيث يجرى عمل الإسعافات الأولية، والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى، كما وصل محمد السعيد أبوالعلا، 55 سنة، مقيم بقرية الأبعادية دائرة مركز الحامول، جثة هامدة، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفي الحامول المركزي.

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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