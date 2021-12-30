مدير «تعليم كفرالزيات» تناقش الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول

عقدت نجاة حواش، مدير إدارة كفرالزيات التعليمية بمحافظة الغربية، اجتماعا طارئا بموجهي ومديري المدارس؛ للتأكيد على الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، ومناقشة بعض النقاط التي تخص العملية التعليمية وذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والمهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وقالت نجاه حواش إن الامتحانات تكليف وليس تشريفا، مؤكدة أن العاملين وأعضاء هيئة التدريس في جميع المدارس جنود مجندة لهذا الأمر.

حضر الاجتماع مديرو المراحل التعليمية، وموجهو المواد، ومديرو المدارس، وبحث الاستعداد لامتحانات الصف الرابع الابتدائي خاصة، امتحانات الفصل الدراسي بصفة عامة، وضرورة الالتزام بنشرة الموانع.

وشددت مدير إدارة كفرالزيات التعليمية على اتخاذ كافة الإجراءات لتهيئة المناخ المناسب مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات للطلاب والعاملين بالشكل الذى يضمن أداء الطلاب للامتحانات فى جو من الهدوء؛ بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، والتنفيذ الدقيق لأحكام القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، والتأكيد على عدم التصوير داخل اللجان وعدم اصطحاب المحمول للتأمين والمعلمين، مع ضرورة إعلان الجدول فى مكان ظاهر للطلاب.

وأكدت مدير كفرالزيات التعليمية على عدم دخول أي شخص من أعضاء التدريس أو العاملين إلا بعد التأكد من حصوله على لقاح فيروس كورونا، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، ومتابعة آليات التعقيم من خلال استخدم مواد مطهرة لا تؤثر على الصحة العامة وأجهزة كشف حراري.

وطالبت "حواش" مديري المدارس "بإزالة كل العقبات، والتحديات التي تقف في طريق تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية، موجهة بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من مديرية التربية والتعليم بالغربية والتواصل في أي مشكلة مع غرفة عمليات الامتحانات في الإدارة. وعدم الاستهانة بأي تعليمات تخص الامتحانات.