محافظ الإسكندرية يكلف بالوجود فى الشارع للتعامل الفورى مع أى حالة طارئة

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية المختصة بالتواجد الميداني على مدار اليوم في الشارع للتعامل الفوري مع أي حالة طارئة، وتكثيف أعمالها في الشوارع للتعامل مع موجة الطقس السيئ، والتطهير المستمر لشنايش الأمطار ورفع أي أتربة أو مخلفات من شأنها إعاقة حركة المرور أو التسبب في انسداد الشنايش.

يأتي ذلك في إطار تكليفات المحافظ بالتواجد في الشوارع ورفع أي تراكمات للمخلفات والأتربة أو نواتج الهدم؛ فقد قام المهندس عادل جابر رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة؛ منذ صباح اليوم برفع كافة الأتربة ومخلفات الردم من على محور المحمودية بصفته من الطرق الرئيسية التي تخدم قطاعا كبيرا من المواطنين.

ومن جانبه؛ أكد عادل جابر، أن الإدارة المركزية تقوم بالتعامل الفوري مع أي حالة طارئة يمكنها أن تتسبب في إعاقة الحركة المرورية؛ حيث يتم يوميا المرور على المحاور المرورية الرئيسية ومنها محور المحمودية من المعمورة وحتى كفر عشري للتأكد من عدم وجود أي أتربة أو مخلفات ردم بالطريق لازالتها على الفور.

وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة، اليوم الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية، ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

كما أعلنت شركة الصرف الصحي، منذ الإثتين الماضي عن رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، كما نشرت معداتها بجميع البؤر والمناطق الساخنة، مع انتشار جميع العاملين بأماكنهم لحين انتهاء حالة التقلبات الجوية التي من المتوقع أن تشهدها المحافظة اليوم.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع ومتابعة مناسيب المصارف والاستعداد للتعامل مع أي تجمعات تحدث نتيجة الأمطار المتوقعة، طبقًا لما ورد من هيئة الأرصاد الجوية.