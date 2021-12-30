تأجيل محاكمة متهم في أحداث عنف المطرية لجلسة 24 يناير

قررت الدائرة الثالثة ب محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان ، تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف المطرية"، لجلسة 24 يناير2022 للمرافعة الخاصة بدفاع المتهم.

احالة نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية، لأنهم فى 25 يناير من عام 2015، وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية

كشف امر الاحالة قيام المتهم واخرين بالقتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015