الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة متهم في أحداث عنف المطرية لجلسة 24 يناير

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثالثة ب محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار  محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان ، تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف المطرية"، لجلسة 24 يناير2022 للمرافعة الخاصة بدفاع المتهم.

احالة  نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت  المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية، لأنهم فى 25 يناير من عام 2015، وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية

كشف امر الاحالة قيام المتهم واخرين بالقتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015

محاكمة تأجيل متهم الدائرة الثالثة محكمة جنايات المستشار محمد حماد

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدًا فى القاهرة الجمعة 31 ديسمبر 2021 وخريطة سقوط الأمطار

«أكبر اكتشاف بترولى بمنطقة الفيوم».. مصدر يكشف الحقيقة

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تحذّر المواطنين من طقس الـ3 أيام المقبلة

أكثر من مليون إصابة يومية بكورونا في العالم

الصلاة فى المسجد الحرام بتباعد جسدى من جديد

CNN: مصر تقترب من تحقيق أعلى صادرات فى تاريخها بتخطى حاجز 31 مليار دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلى يكتب.. شكرًا فخامة الرئيس

الحسين عبدالرازق

رسائل السيد الرئيس

أحمد الصغير

علاقة رجال الدين بمجتمعاتهم!

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

خالد عكاشة

توقعات عام 2022 (1)

جلال حمام

الحق.. ما شهد به الأعداء

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد إلى 547

مُستوطنون إسرائيليون يطلقون النار على منازل المقدسيين بحى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى