«كورونا» يؤجل ويلغي حفلات رأس السنة في الوطن العربي

تسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، في إلغاء العديد من حفلات رأس السنة في مصر والوطن العربي، وذلك بسبب القيود القاسية التي اتخذت لمواجهة انتشاره. وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير أبرز الحفلات التي ألغيت بسبب كورونا:

قرر الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إلغاء الحفلات الغنائية في القاعات المغلقة بالفنادق حرصًا على الجمهور وتفشي فيروس كورونا.

جاء في بيان نقيب المهن الموسيقية: "رغم الإقبال الكبير على حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر، والذي تقرر تأجيله إلى موعد آخر نظرًا لقرارات الدولة بعدم إقامة حفلات في القاعات المغلقة بالفنادق حرصًا على الجمهور، تعتذر الشركة المنظمة عن الحفل للفنان هاني شاكر وكل عشاقه للظروف الخارجة عن إرادتنا لتأجيل الحفل".

وفي لبنان قرر المطرب فارس كرم، إلغاء حفله الغنائي بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا على صفحته الخاصة بموقع "تويتر": "اعتذر من جمهوري الكريم عن إلغاء الارتباطات الفنية المتعاقد عليها، نظرًا لإصابتي بفيروس كورونا".

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في السعودية، عن تقليص عدد جمهور الحفل للحد الأدنى، حرصًا على سلامة الجمهور، كما أجلت الشركة الحفل لموعد لم يحدد بعد.

واليوم، أعلنت الشركة في بيان جديد، أنه تقرر إقامة الحفلة في المملكة العربية السعودية في 30 ديسمبر، كما تقرر بتعليمات من الجهات المختصة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

جاء في البيان: "بناءً على تعليمات الجهات المختصة بالالتزام بالكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي وحرصًا على السلامة العامة، تقرر إلغاء فئة standing وبعض التذاكر لحفل عمرو دياب لتحقيق التباعد، وسيتم استرجاع قيمة التذاكر وفقًا للآليات المتبعة لذلك".

وروّج المطرب عمرو دياب لأغنيته الجديدة "خلي الحجر ينطق"، التي طرحها اليوم الخميس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر عمرو دياب مقطعًا صوتيًا دعائيًا للأغنية وكتب: "خليك أول واحد يسمع أغنية خلي الحجر ينطق"، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ولحن محمد يحيى، وتوزيع توما، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وطرح عمرو دياب منذ أيام أغنية "كتر من قربك" كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم.

وكان عمرو دياب قد طرح بداية الشهر الجاري أحدث أغنياته والتي تحمل عنوان "لو بتحب"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى وتوزيع عادل حقي، حيث ظهر خلال فيديو كليب الأغنية بـ5 إطلالات مختلفة.