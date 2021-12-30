الخميس 30 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بنى سويف يتفقد سير البرنامج التدريبى على نظم المعلومات الجغرافية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، سير البرنامج التدريب الجاري تنفيذه والذي يستهدف تدريب العاملين بالوحدات المحلية على نظم المعلومات الجغرافية لتحقيق انجاز أفضل في بعض الملفات الحيوية ، حيث يتم تنفيذه بديوان عام المحافظة ،بالتنسيق بين إدارة الموارد البشرية ووحدة المتغيرات المكانية، بمعدل تدريب 15 موظفاً أسبوعياً

ويهدف البرنامج إلى زيادة العناصر المدربة في مجالات عديدة منها رفع الإحداثيات الخاصة بالمتغيرات المكانية و أملاك الدولة والمشروعات الجاري تنفيذها خاصة مشروعات حياة كريمة

 وناقش المحافظ المتدربين بعض الموضوعات الفنية التي تضمنها البرنامج التدريبي ، خاصة الأعمال المساحية و الـ GPS، Google Earth ، موجها بإجراء اختبار للعناصر المدربة لتقييم نتائج البرنامج ،مشددا على أهمية البرنامج في دعم المنظومة الفنية الخاصة بتلك الأعمال.

رافق المحافظ :بلال حبش نائب المحافظ ، وأحمد مرسي مدير الإدارة العامة للموارد البشرية والمهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة.

وفى سياق آخر، استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وعضو مجلس النواب.

وأكد محافظ بني سويف على الدور الكبير لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني،لافتا إلى أن بني سويف كانت من سباقة في تعظيم الاستفادة من جهود العمل الأهلي والتطوعي،والذي توج بتوقيع وثيقة لتوحيد العمل الاهلى "لأول مرة على مستوى الجمهورية ،بمشاركة 40 جمعية أهلية مركزية ومحلية ،لها محددات وأطر إستراتيجية وتنموية للمحافظة ترتكز على التكامل،لتعظيم العائد من تلك الجهود المجتمعية على المجتمع والمواطن السويفي،من خلال توحيد الجهود وتحقيق التكامل وفق رؤية تنموية مشتركة،والعمل على تعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لرفع كفائتها وقدرتها على العمل، وتحقيق النفع العام والشفافية في العلاقة بين كافة مؤسسات المجتمع المدني.

بني سويف نظم المعلومات البرنامج التدريبي الوحدات المحلية مشروعات حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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