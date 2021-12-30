«مبسوط من ردود أفعال جمهوري».. نصر محروس مشيدا بـ «تعالي ادلعك»

أشاد نصر محروس بأغنية بهاء سلطان الجديدة قائلا: “الحمدلله مبسوط بردود الأفعال على أغنية ”تعالي ادلعك"،مضيفا في منشور له علي الفيس بوك: “بتابع وبشوف كل الكومنتات بتاعتكم و مبسوط إنها عجبتكم”.

واختتم:" أشكر كل الفريق العظيم اللي شارك فيها أولاً.. وثانياً أشكركم إخواتي وجمهوري الغالي".



كان قد نشر نصر محروس صورًا جديدة من حلقة صاحبة السعادة مع إسعاد يونس بصحبة المطرب بهاء سلطان وكتب عليها على صفحته الرسمية على فيسبوك:"حلقة التصالح والتسامح".



وشهد برومو حلقة الصلح الذي تم عرضه خلال الأيام الماضية لحظة إنهاء الخلاف بين نصر محروس وبهاء سلطان، وظهرت إسعاد يونس وهي تقول لمحروس: "لو جبتلك بهاء سلطان تخلص"، ليرد قائلًا: "بهاء free من نصر محروس"، لتستقبل إسعاد الأمر بـ"زغرودة" في الاستوديو.

بهاء سلطان ولد بحدائق القبة في القاهرة، حصل على بكالوريوس تربية موسيقية، التقى بالفنان مصطفى كامل وأُعجب بصوته، فعرّفه على المنتج نصر محروس وسرعان ما اقتنع الأخير بموهبته من خلال ألبوم فري مكس 1 بأغنية أحلف، كلمات مصطفى كامل عام 1998، تلتها “بيننا” من ألبوم فري مكس 2 عام 2000، ثم إصدارات عديدة ليحتل في2011 المركز الأول بين المطربين المصريين الأكثر بحثًا على محرك البحث "جوجل"، تعاون مع كبار الشعراء مثل مصطفى كامل، بهاء الدين محمد، مجدي النجار، نادر عبدالله، مصطفى مرسي، خالد الشيباني، هاني عبدالكريم؛ محمد عاطف، وكبار الملحنين: مثل حسن أبوالسعود، رياض الهمشري، حسين محمود؛ وليد سعد، محمد رحيم، وائل عقيد، أحمد محيي.