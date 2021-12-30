الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كيف أثر الطقس السيئ على جميع محافظات مصر اليوم؟

الطقس السيئ
الطقس السيئ

أشار التقرير الذي تلقاه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، من غرفة العمليات المركزية بالوزارة إلى توقف الدراسة في محافظة مطروح والإسكندرية، اليوم الخميس فقط، وإلى تعرض محافظات القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ والقليوبية والغربية والجيزة لأمطار خفيفة إلى متوسطة ولا توجد تجمعات أمطار، واستمرار فتح ميناء الإسكندرية أمام حركة الصيد والملاحة.

 كما توقفت الأمطار في محافظة مطروح، فيما تشهد باقي المحافظات طقسا شتويا شديد البرودة على المحافظات الساحلية، باردا على الوجه القبلي ونشاطا ملحوظا للرياح على جميع المحافظات، وكافة الموانئ مفتوحة أمام حركة الصيد والملاحة.

وأشار شعراوي إلى استمرار رفع درجة الاستعداد على جميع المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.

كما شدد  شعراوي على ضرورة وجود رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

ووجه الوزير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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