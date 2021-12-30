«عنبر 6».. كيف تؤثر الأحداث خارج السجن على حياة السجينات؟

يتابع مسلسل «عنبر 6» توغله في حياة السجينات، ليسرد من خلال الحلقة الخامسة والسادسة، كيف يمكن أن تؤثر الأحداث خارج السجن على حياتهن داخله، فنرى أحلام (فاطمة الصفي) عاجزة عن استكمال علاج ابنها، وإحسان (سلوى محمد علي) تواجه تهديدًا بالابتعاد عن ابنتها طوال حياتها بسبب خلافات مع زوجها، فيما اكتشفت رهف (سولاف فواخرجي) حقيقة قد تجعلها تواجه تهديدًا كبيرًا طوال فترة بقائها في السجن.

أما بالنسبة لـ ليلى (صبا مبارك) فمازالت تواجه المجتمع بسبب عدم معرفتها لوالديها الحقيقيين، فطلب منها سكان عمارتها مغادرة منزلها، لأنهم لا يقبلونها معهم، واكتشفت مؤخرًا إصابة أخيها بالسرطان، وأن حياته مهددة، ولكن في النهاية وبمساعدة الصحفي آدم (نواف الظفيري) اكتشفت سرًا خطيرًا، بإمكانه أن يقلب حياتها رأسًا على عقب.

ويُعرض مسلسل عنبر 6 الآن وحصريًا على منصة شاهد vip، وهو مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحوليها إلى سيناريو درامي ورشة مصنع الحكايات، ويُعد المسلسل أحد أضخم الأعمال الدرامية والعربية، حيث تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية.

ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون هزت الرأي العام، ويعتبر مسلسل عنبر 6 هو ثالث الأعمال الدرامية التي تُطلقها ورشة مصنع الحكايات، وهي ورشة كتابة أسسها المؤلف هاني سرحان لتقديم أعمال درامية وسينمائية في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي، وقد حققت الورشة نجاحًا على المنصات الرقمية بمسلسلي وصية بدر وقارئة الفنجان.

مسلسل عنبر 6 من بطولة نجوم العرب ومن بينهم سولاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلي متري، فادي إبراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزي الخولي، غيرتا عون وغيرهم، معالجة درامية لـهاني سرحان ودعاء عبد الوهاب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مي سعيد، إنتاج شركة Eagle Films Productions، ومن إخراج علي العلي.

مصنع الحكايات هو مركز متخصص لكُتّاب ومطوّري السيناريو، تهدف إلى تعزيز الأعمال الدرامية والسينمائية بالوطن العربي، من خلال العمل على أفكار متميزة وتقديمها للسينما، الدراما، الراديو، وحتى ألعاب الفيديو، ويعمل مصنع الحكايات حاليا على مسلسلين أحدهما سعودي والآخر مصري سيتم الإعلان عنهما قريبًا.

هاني سرحان هو كاتب سيناريو ومؤلف مصري، استطاع أن يفرض نفسه في سوق الدراما المصرية بجزأين من مسلسل الأب الروحي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خارج مواسم المنافسة المعتادة، نافس في الموسم الرمضاني لأول مرة في 2019 بمسلسل لمس أكتاف، والذي تصدّر قوائم المشاهدات لأسابيع، الأمر الذي دفع النجم ياسر جلال لتكرار التعاون بينهما في مسلسل الفتوة 2020 الذي يدور في زمن قديم من منتصف القرن التاسع عشر في أحياء القاهرة القديمة وعصر الفتوات. نافس موسم رمضان الماضي بالجزء الثاني من مسلسل الاختيار (رجال الظل) والذي حقق نجاحًا جماهيريًا غير مسبوق، ويعمل حاليًا على أولى أعماله السينمائية بعنوان اللي مايتسموش"، وتعتبر ورشة مصنع الحكايات واحدة من مبادراته لتقديم أعمال سينمائية ودرامية في مصر وجميع أنحاء العالم العربي.