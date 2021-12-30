أسامة الشندويلى يكتب.. شكرًا فخامة الرئيس

للعام الثانى على التوالى تنجح مؤسسة «الدستور» فى إصدار أكبر ملحق عن إنجازات الدولة فى تطوير شركات قطاع الأعمال العام، حيث شجعتنا افتتاحات المشروعات القومية العملاقة التى أسعدنا بافتتاحها فخامة الرئيس السيسى فى أسبوع الصعيد، الذى كان يعانى من الإهمال طيلة السنوات الماضية.

ويُنسب الفضل لله أولًا فى إنجاز هذا الملحق، ثم دعم ومساندة وزارة قطاع الأعمال العام والشركات القابضة والشركات التابعة فى الحصول على المعلومات الكافية لإبراز ما يتم تحقيقه من تطوير بفضل توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، وها هو قطاع الأعمال العام الذى كانى يعانى من الإهمال والفساد والخسائر بات يبشر بجنى ثمار التنمية، عبر افتتاح مصنع كيما للأسمدة فى أسوان ومحلج الفيوم المطور، بخلاف ما يتم تنفيذه من تطوير فى مصانع الغزل والنسيج لتعود صناعة الغزل والنسيج لمكانتها الذهبية، ويعود القطن المصرى لعرشه كسيد على أقطان العالم، بالإضافة إلى الصناعات المعدنية وما يتم فيها من تطوير قلاع الصناعات، مثل مصر للألومنيوم والدلتا للصلب والنصر للسيارات، التى نبشر من خلال هذا الملحق على لسان المهندس محمد السعداوى، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بقرب الإعلان عن الشريك الصينى الجديد الذى سيتعاون مع النصر لإنتاج السيارة الكهربائية.

جهد كبير للغاية تنفذه وزارة قطاع الأعمال العام، بفضل قيادتها الحالية التى اختارات أن تسير فى الطريق الصعب لتحقيق التنمية المطلوبة، وعودة الشركات للمنافسة الحقيقية، وإحداث التكامل والتعاون مع القطاع الخاص، لذا أود أن أكرر توجيه الشكر لقيادة وزارة قطاع الأعمال العام نظرًا للمسئولية الصعبة التى تتحملها، حيث ورثت تركة مليئة بالإهمال والفساد، إلا أنها كانت على قدر المسئولية، عقب إعطاء فخامة الرئيس السيسى الثقة لها، ودعمه المستمر والدائم من أجل عودة هذه القلاع الصناعية المهمة لمكانتها فى مساندة الناتج القومى للدولة.

وأخيرًا أود أن أشكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى الإدارة والتحرير، على دعمه ومساندته الدائمة وقيادات الجريدة، التى أسهمت فى تنفيذ هذا الملحق وأ. محمد سميح، والدكتور عيد رحيل، وفريق التنفيذ.

وفى النهاية شكرًا والدى ووالدتى على التشجيع الدائم، وشكرًا زوجتى أمانى محسن التى كانت مساندة لى فى تنفيذ هذا الملحق، خاصة أنه لم يمر على زواجنا سوى شهور قليلة.