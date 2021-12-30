انقلاب مقطورة «سيارات ملاكى جديدة» على الطريق الصحراوى (صور)

شهد طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي، اليوم الخميس، كثافات مرورية مرتفعة عقب انقلاب مقطورة نقل ثقيل محملة بالسيارات الملاكي الجديدة.

جانب من الحادث

تبلغ لشرطة النجدة بلاغ بانقلاب مقطورة نقل ثقيل محملة بالسيارات الملاكي الجديدة على طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي، وعلى الفور هرع السائقون والمارة والركاب الذين تصادف وجودهم لحظة الحادث، لإنقاذ الموجودين داخل السيارة.

جانب من الحادث

وصلت قوات الأمن وشرطة المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، بينما أشرف رجال المرور على استمرار السيولة المرورية في الطريق.

جانب من الحادث

الحادث

جانب من الحادث

جانب من الحادث

جانب من الحادث