الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بنادق آلية وخرطوش في أحراز محاكمة قيادات الإرهابية

محكمة
محكمة

استأنفت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد حماد، محاكمة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وعناصر المكتب الإداري في القضية 1059، لاتهامهم بالإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي ونشر أخبار كاذبة.

وفضت المحكمة الأحراز وتبين أنها تحتوي على بندقيتين آليتين وأخرى خرطوش وخزنتي سلاح آلي و4 طلقات خرطوش و50 طلقة عيار آلي.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا 25 متهماً في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

قائمة المتهمين في القضية تضم: إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت إبراهيم القائم بأعمال مرشد الجماعة الإرهابية ، وعبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، ومحمد سيد سويدان مسئول المكتب الإداري في البحيرة، وهاني هشام يوسف الديب، وضياء أحمد المغازي أمين حزب الحرية والعدالة، وحسين يوسف محمد، ومحمد جمال أحمد حشمت، ولطفي السيد على محمد، وحسام الدين عاطف الشاذلي، ومها سالم محمد عزام وآخرين.

بنادق آلية إحراز الدائرة الثالثة ارهاب المستشار محمد حماد

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