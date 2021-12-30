رئيس جامعة القناة: نسعى لتوفير بيئة عمل صحية وأمنة تُساعد على الإنجاز

تفقد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الخميس، المبنى الإداري بالجامعة، وقدم التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيًا لجميع العاملين بالجامعة بكافة قطاعاتها مزيد من التطور والإنجاز والتوفيق على صعيد العمل والحياة العامة.

وأشار “مندور” إلى أن الجامعة لديها ٤ آلاف إدارى على مستوى الإدارة المركزية والكليات يمثلون ٢٠ إدارة عامة، لافتًا إلى أن إعادة توزيع الجهاز الإداري لسد الاحتياجات بالكليات أصبحت ضرورة ملحة، ما يستوجب العمل على إعادة الهيكلة فالموارد البشرية هي ثروتنا التي يجب أن نتوجه إليها بالتدريب والتطوير المستمر لمواكبة التغيرات الجزرية التي تحدث في المنظومة التعليمية.

رافق رئيس الجامعة بجولته السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة واللواء عماد جودة مدير إدارة الأمن الجامعى ومديرى عموم الإدارات .

وشدد مندور على ضرورة تقسيم العمل وتوزيع الأدوار بكل دقة حتى يتم التقييم على أساس النتائج، موضحا أن تطور المسار الوظيفى وتوصيف الوظائف هو أساس الترقى فى العمل وليعرف كل إدارى ما له وما علية من حقوق وواجبات .

وأشاد رئيس الجامعة بوعى العاملين بالجامعة أثناء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وحرصهم على تلقى اللقاح فى المواعيد المحدده مما يدل على الالتزام ومطالبا اياهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامتهم .

وطالب جميع الإدارات برصد الاحتياجات من الواقع الفعلى والترشيد فى الاستهلاك بما يؤدي احتياجات العمل على أكمل وجه، موجهًا الإدارات الخدمية بالعمل على سرعة تلبية احتياجات الطلاب؛ وذلك لضمان سلاسة العمل.