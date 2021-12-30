الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تعليم القليوبية» تعلن عن مبادرة لدعم صحة الطلاب بمدارس القليوبية

افتتاح المبادرة
افتتاح المبادرة

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وجمال سوسه رئيس جامعة بنها مبادرة دعم صحة طلاب مدارس المحافظة بمدرسة ابن خلدون بمدينة بنها.

وأعرب محافظ القليوبية عن شكره وتقديره لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالمشاركة الفعالة مع جامعة بنها ودورها فى خدمة أبناء محافظة القليوبية، مشيرا الى أن المبادرة تأتى فى اطار توجيهات رئيس الجمهورية لاطلاق المبادرات التى تستهدف صحة المواطنين.

وافتتح كلا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وجامعة بنها، اليوم، مبادرة لدعم صحة طلاب مدارس المحافظة مما يساعد على الاكتشاف المبكر للأمراض فى المراحل العمرية المبكرة لدى الأطفال.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة بالمدارس، كما  أكد أن هناك فرق التثقيف الصحي بالمدارس  بتقديم التوعية للطلاب بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، وأنه بمشيئة الله سيتم تنفيذ المبادرة في جميع مدارس القليوبية.

التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم محافظات الجمهورية امتحانات نصف العام مديرية التربية والتعليم المحافظة محافظ القليوبية رئيس الجمهورية محافظة القاهرة تعليم القليوبية رئيس جامعة بنها

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

الصلاة فى المسجد الحرام بتباعد جسدى من جديد

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تحذّر المواطنين من طقس الـ3 أيام المقبلة

لأول مرة بزمن كورونا.. الكنيسة تدعو لحضور قداس عيد الميلاد مع البابا

CNN: مصر تقترب من تحقيق أعلى صادرات فى تاريخها بتخطى حاجز 31 مليار دولار

ضبط المتهم بتصوير سيدة أثناء ضربها أمام أطفالها فى الوراق

حقيقة إعلان شركة «بترومنت» للصيانة البترولية عن فرص عمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

رسائل السيد الرئيس!

أحمد الصغير

علاقة رجال الدين بمجتمعاتهم!

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

خالد عكاشة

توقعات عام 2022 (1)

جلال حمام

الحق.. ما شهد به الأعداء

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

صور

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد إلى 547

مُستوطنون إسرائيليون يطلقون النار على منازل المقدسيين بحى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى