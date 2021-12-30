«تعليم القليوبية» تعلن عن مبادرة لدعم صحة الطلاب بمدارس القليوبية

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وجمال سوسه رئيس جامعة بنها مبادرة دعم صحة طلاب مدارس المحافظة بمدرسة ابن خلدون بمدينة بنها.

وأعرب محافظ القليوبية عن شكره وتقديره لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالمشاركة الفعالة مع جامعة بنها ودورها فى خدمة أبناء محافظة القليوبية، مشيرا الى أن المبادرة تأتى فى اطار توجيهات رئيس الجمهورية لاطلاق المبادرات التى تستهدف صحة المواطنين.

وافتتح كلا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وجامعة بنها، اليوم، مبادرة لدعم صحة طلاب مدارس المحافظة مما يساعد على الاكتشاف المبكر للأمراض فى المراحل العمرية المبكرة لدى الأطفال.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة بالمدارس، كما أكد أن هناك فرق التثقيف الصحي بالمدارس بتقديم التوعية للطلاب بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، وأنه بمشيئة الله سيتم تنفيذ المبادرة في جميع مدارس القليوبية.