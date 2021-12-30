«الداخلية»: ضبط 183 قطعة سلاح ناري و271 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 183 قطعة سلاح ناري بحوزة 168 متهم، أبرزها على النحو التالي:

- 17 بندقية آلية، بندقية رصاص، 25 بندقية خرطوش 7 طبنجات، 133 فرد محلى.

- 297 طلقة مختلفة الأعيرة.

- 20 خزينة متنوعة.

- 239 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ «85158» حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي:

- 333 حكم جناية.

- 25697 حكم حبس جزئي.

- 4391 حكم حبس مستأنف.

- 42844 حكم غرامة.

- 11893 مخالفة.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 271 قضية مخدرات بحوزة 282 متهم، ضُبط خلالها الآتي:

- كمية من مخدر البانجو وزنت «51٫790 كيلو جرام».

- كمية من مخدر الحشيش وزنت «9٫470 كيلو جرام».

- كمية من مخدر الهيروين وزنت «6٫094 كيلو جرام».

- كمية من مخدر الهيدرو وزنت «3,515 كيلو جرام».

- كمية من مخدر الإستروكس وزنت «1,960 كيلو جرام».

- كمية من مخدر الشابو وزنت «1,020 كيلو جرام».

- كمية من مخدر البودر وزنت «645 جرام».

- كمية من مخدر الآيس وزنت «105 جرام».

- كمية من مخدر الفودو وزنت «160 جرام».

- عدد «8010» قرص مخدر.

قضايا متنوعة:

- في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابي ضم 4 متهمين ارتكبوا 5 حوادث سرقة متنوعة.

- في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 34 متهم.

- في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 32 متهم.

- في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط 360 دراجة نارية مخالفة.

- في مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة 5 دراجات نارية.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 27891 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال فحص السائقين: فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.