بالصور..أعلام مصر تزين الكنائس استعدادا لقداس عيد الميلاد

أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات أعياد رأس السنة، فمع بداية ديسمبر من كل عام، تبدأ مختلف الأماكن والمحال وغيرها في الإعلان عن قدوم المناسبة من خلال تعليق الزينة ووضع أشجار الكريسماس وبابا نويل والاكتساء باللونين الأخضر والأحمر وغيرها من مظاهر الأحتفال.

ومن ضمن مظاهر الاحتفال حرصت دور العبادة تحديدا الكنائس على وضع علم مصر لاستقبال أعياد الميلاد والكريسماس.

استعدادات الكنائس لعيد الميلاد المجيد

ورصدت "الدستور" استعدادات الكنائس لاستقبال الكريسماس والتي كانت على النحو التالي، فاكتست عدد من الكنائس بأعلام مصر والتي غطت كافة جوانبها من المبني الخارجي بجانب تعليق صور للعذراء مريم تعبيرا عن احتفالات أعياد الميلاد المجيد، وحاوطت أعلام مصر جدران الكنائس وأسوارها في مختلف الأماكن بجانب عمل سرادق على بعض الجوانب من الخارج.

وشهد محيط الكنائس تواجد أمني مكثف لتأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيد على مدار الأيام الجارية وحتى انتهائه، حيث تم فرض كردون أمني محيط أسوار الكنائس بجانب وجود العديد من أفراد الشرطة والجيش.

استعدادات الكنائس لعيد الميلاد المجيد

وتمركزت قوات الأمن أمام البوابات الرئيسية، ووضع حواجز حديدية محيط الكنيسة بجانب البوابات الإلكترونية لتأمين عملية الدخول والخروج كما تزينت المداخل والمخارج بأعلام مصر.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان لها عن ترتيبات تغطية قداس العيد الذي يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الخميس 6 يناير المقبل.

استعدادات الكنائس لعيد الميلاد المجيد

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: «يطيب للمركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي أن يهنئكم بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد، مع التمنيات بأن تأتي الأعوام والأعياد المقبلة وقد أنعم الله على العالم بانقضاء جائحة فيروس كورونا».

وتابعت: «في ظل الظروف الحالية وتفشي الفيروس، ما يفرض علينا قيودًا عديدة تعلمونها جميعًا، يعتذر المركز الإعلامي عن عدم السماح بعمل أية تغطيات صحفية أو إعلامية لأي من المناسبات الكنسية المتعلقة بعيد الميلاد المجيد».

استعدادات الكنائس لعيد الميلاد المجيد

مختتمة: «وسيتولى التليفزيون المصري بث قداس العيد مساء يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، ويمكن للقنوات الراغبة في بث القداس علي شاشتها ان تنضم على تردد التليفزيون المصري».