مؤسسات تمويل دولية ولقاءات أممية.. حصاد «التخطيط» في 2021

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أبرز اللقاءات التي عقدت لعام 2021، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي.

وشهد عام 2021 عقد العديد من اللقاءات التي جمعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونائبها الدكتور أحمد كمالي وكذا ممثلي الوزارة بعدد من المسئولين على المستوى المحلي والدولي وذلك لبحث سبل وتعزيز التعاون بين مصر والجهات الخارجية وكذا مناقشة الخطط والمشروعات الاستثمارية على المستوى المحلي.

وضمت أبرز اللقاءات لقاء هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ايلي سي بيي، سفير السنغال الجديد بالقاهرة لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين، ولقائها بوفد صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر برئاسة الدكتور جورج جورجي القائم بأعمال مسئول إدارة الصندوق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم الحكومة المصرية في التكيف مع الواقع الجديد في ضوء جائحة كورونا، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ جيرمي هوبكنز، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (اليونيسيف) لمناقشة تنفيذ مبادرة "أجيال بلا حدود".

كما تضمنت أبرز اللقاءات لقاء المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وذلك لبحث موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة، والسيد أيمن السجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمقر وزارة التخطيط، وذلك لبحث تدعيم روابط التعاون بين مصر والمؤسسة.

والتقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسيدة فريدريكا مايير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان لاستعراض خطة تنمية الأسرة، فضلًا عن لقائها لوفد مؤسسة كوبتك أورفانز لبحث سبل التعاون في مبادرة "حياة كريمة"، وكذا لقاء مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث سبل التعاون، ولقاء نائب رئيس شركة هواوي العالمية لبحث سبل التعاون، كما تضمنت لقاءات الدكتورة هالة السعيدة لقاء العديد من سفراء الدول لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات كسفراء كوريا والسنغال والهند وتايلاند، وسفير الاتحاد الأوروبي بمصر، والوفد الحكومي العراقي بمشاركة الدكتور أحمد الدليمي سفير العرق.

