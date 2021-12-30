ارتفاع ضحايا «حادث الإسماعيلية» لقتيلين

ارتفع عدد المتوفين في حادث سيارة ربع نقل، بوصلة الدواويس بطريق «القصاصين- القاهرة»، بنطاق دائرة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية، إلى اثنين بعد وفاة روميساء على حسن، 13 عامًا، عقب وصولها المستشفى بعد إصابتها بغيبوبة واشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه نزيف بالبطن والرأس، كما لقي مصرعه السيد جمعة السيد، 13 عامًا، مقيم عزبة الكوع بقرية الوادى الأخضر على إثر الحادث، وأصيب 24 عاملاً وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية لتلقى العلاج.

وعلى الفور تم الدفع بـ11 سيارة إسعاف وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية لتلقى العلاج، والمتوفي لمشرحة مستشفي القصاصين، وقال مصدر طبى إن المصابين تنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات بالجسم، وجروح واشتباه كسر بالعمود الفقرى، واشتباه خلع بالكتف.

والمتوفون هم: السيد جمعة السيد، 13 عامًا، مقيم عزبة الكوع بقرية الوادى الأخضر، وروميساء على حسن، 13 عامًا، من عزبة العمدة بالقصاصين، والمصابون جميعًا من مدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية وبعض الإصابات خطيرة.