الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ارتفاع ضحايا «حادث الإسماعيلية» لقتيلين

جانب من الحادث
جانب من الحادث

ارتفع عدد المتوفين في حادث سيارة ربع نقل، بوصلة الدواويس بطريق «القصاصين- القاهرة»، بنطاق دائرة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية، إلى اثنين بعد وفاة روميساء على حسن، 13 عامًا، عقب وصولها المستشفى بعد إصابتها بغيبوبة واشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه نزيف بالبطن والرأس، كما لقي مصرعه السيد جمعة السيد، 13 عامًا، مقيم عزبة الكوع بقرية الوادى الأخضر على إثر الحادث، وأصيب 24 عاملاً وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية لتلقى العلاج.

وعلى الفور تم الدفع بـ11 سيارة إسعاف وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية لتلقى العلاج، والمتوفي لمشرحة مستشفي القصاصين، وقال مصدر طبى إن المصابين تنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات بالجسم، وجروح واشتباه كسر بالعمود الفقرى، واشتباه خلع بالكتف.

والمتوفون هم: السيد جمعة السيد، 13 عامًا، مقيم عزبة الكوع بقرية الوادى الأخضر، وروميساء على حسن، 13 عامًا، من عزبة العمدة بالقصاصين، والمصابون جميعًا من مدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية وبعض الإصابات خطيرة.

المتوفين سيارة ربع نقل القصاصين حادث الإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

لأول مرة بزمن كورونا.. الكنيسة تدعو لحضور قداس عيد الميلاد مع البابا

CNN: مصر تقترب من تحقيق أعلى صادرات فى تاريخها بتخطى حاجز 31 مليار دولار

ضبط المتهم بتصوير سيدة أثناء ضربها أمام أطفالها فى الوراق

العثور على جثة طفلة بها آثار تعذيب في الإسكندرية.. والنيابة تأمر بالتشريح

«مصر للطيران» تطرح 25% تخفيضًا على رحلات أمريكا وكندا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

علاقة رجال الدين بمجتمعاتهم!

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

خالد عكاشة

توقعات عام 2022 (1)

جلال حمام

الحق.. ما شهد به الأعداء

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

صور

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تعتدى على فلسطينيين اعترضوا على تجريف أراضٍ بالنقب

اجتماع الـ150 دقيقة.. ماذا فعل أبومازن فى منزل وزير الجيش الإسرائيلى؟