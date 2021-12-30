آخرهم بايدن.. أبرز محاولات اغتيال طالت رؤساء الولايات المتحدة

تعرض عدد من رؤساء الولايات المتحدة لمحاولات اغتيال منها محاولة ناجحة وأخرى فاشلة، وربما كان آخر هذه المحاولات، اغتيال الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز محاولات الاغتيال في تاريخ الولايات المتحدة:

محاولة اغتيال بايدن

كشفت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية تفاصيل مخطط لاغتيال الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووفقا للصحيفة الأمريكية: فقد كان هناك مخطط لاغتيال الرئيس الأمريكي الحالي من أسبوع مضى، حيث ألقت الشرطة الأمريكية وتحديدا السلطات في ولاية أيوا الأمريكية، رجلاً يدعى "كواتشوا بريليون شيونج"بحوزته بندقية و"قائمة اغتيالات" تضم الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبير أطباء البيت الأبيض انتوني فاوتشي.

ووفقا للصحيفة الامريكية فقد تم اعتقال شيونج ، حيث أوقفته الشرطة بسبب تجاوزه السرعة القانونية خلال القيادة حيث برر سرعته بأنه في طريقه إلى البيت الأبيض "لقتل أشخاص في السلطة وتحديدا الشياطين الشريرة في البيت الأبيض على حد قوله.

وقالت السلطات إنها عثرت على بندقية من نوع AR-15 وذخيرة ودروع واقية وأطقم طبية وخطاف في عربة شيونج .

وذكرت الصحيفة أن القائمة الخاصة بشيونج، ضمت الرئيسين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك زوكربيرج.

محاولة اغتيال جيمي كارتر

​​حاول ​​​متسكع اسمه ريموند لي هارفي، اغتيال الرئيس الامريكي جيمي كارتر، خارج مركز تسوق سيفيك في مدينة لوس أنجلوس، قبل 10 دقائق فقط من موعد إلقاء الرئيس كارتر كلمته هناك.

وألقت شرطة لوس أنجليس في 5 مايو 1979 القبض على م هارفي، حيث كان يحمل مسدسا وعدة مخازن و زعم هارفي أنه عضو في خلية خططت وسعت لاغتيال كارتر.

محاولة اغتيال رونالد ريجان

أطلق “ جون هينكلي جونيور”النار على ريجان في 30 مارس من عام 1981 حيث كان ريجان يخرج من فندق واشنطن هيلتون متجها إلى سيارته الليموزين، واستقرت الرصاص النارية صدر ريغان ولكن تم انقاذه.

محاولة اغتيال بيل كلينتون

​​ربما كان كلينتون أكثر رؤساء الولايات المتحدة ممن تعرضوا للاغتيالات، حيث حاول رونالد جين باربور اغتيال الرئيس أثناء ممارسته رياضة المشي التي كان يواظب عليها يوميا في 1994.

وفي نفس السنة ، صدم فرانك يوجين كودور طائرته الصغيرة في حديقة البيت الأبيض في محاولة لاغتيال كلينتون.

كما أطلق فرانسيسكو مارتن دورن عدة طلقات باتجاه حديقة البيت الأبيض، لاغتيال كلينتون.