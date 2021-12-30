الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

آخرهم بايدن.. أبرز محاولات اغتيال طالت رؤساء الولايات المتحدة

بايدن
بايدن

تعرض عدد من رؤساء الولايات المتحدة لمحاولات اغتيال منها محاولة ناجحة وأخرى فاشلة، وربما كان آخر هذه المحاولات، اغتيال الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز محاولات الاغتيال في تاريخ الولايات المتحدة:

 محاولة اغتيال بايدن 

كشفت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية تفاصيل مخطط لاغتيال الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووفقا للصحيفة الأمريكية: فقد كان هناك مخطط لاغتيال الرئيس الأمريكي الحالي من أسبوع مضى، حيث ألقت الشرطة الأمريكية وتحديدا السلطات  في ولاية أيوا الأمريكية، رجلاً  يدعى "كواتشوا بريليون شيونج"بحوزته بندقية و"قائمة اغتيالات" تضم الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبير أطباء البيت الأبيض انتوني فاوتشي.

ووفقا للصحيفة الامريكية فقد تم اعتقال  شيونج ، حيث أوقفته الشرطة بسبب تجاوزه السرعة القانونية خلال القيادة حيث برر سرعته بأنه  في طريقه إلى البيت الأبيض "لقتل أشخاص في السلطة وتحديدا الشياطين الشريرة في البيت الأبيض على حد قوله.

وقالت السلطات إنها عثرت على بندقية من نوع AR-15 وذخيرة ودروع واقية وأطقم طبية وخطاف في عربة شيونج .

وذكرت الصحيفة أن القائمة  الخاصة بشيونج، ضمت الرئيسين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك زوكربيرج.

 محاولة اغتيال جيمي كارتر

​​حاول ​​​متسكع اسمه ريموند لي هارفي، اغتيال الرئيس الامريكي جيمي كارتر، خارج مركز تسوق سيفيك في مدينة لوس أنجلوس، قبل 10 دقائق فقط من موعد إلقاء الرئيس كارتر كلمته هناك.

وألقت شرطة لوس أنجليس في 5  مايو 1979 القبض على م هارفي، حيث كان يحمل مسدسا وعدة مخازن و زعم هارفي أنه عضو في خلية خططت وسعت لاغتيال كارتر.

محاولة اغتيال رونالد ريجان

أطلق “ جون هينكلي جونيور”النار على ريجان في 30 مارس من عام 1981 حيث كان ريجان يخرج من فندق واشنطن هيلتون متجها إلى سيارته الليموزين، واستقرت الرصاص النارية صدر ريغان ولكن تم انقاذه.

محاولة اغتيال بيل كلينتون

​​ربما كان كلينتون أكثر رؤساء الولايات المتحدة ممن تعرضوا للاغتيالات، حيث حاول رونالد جين باربور اغتيال الرئيس أثناء ممارسته رياضة المشي التي كان يواظب عليها يوميا في 1994.

وفي نفس السنة ،  صدم فرانك يوجين كودور طائرته الصغيرة في حديقة البيت الأبيض في محاولة لاغتيال كلينتون.

كما أطلق فرانسيسكو مارتن دورن عدة طلقات باتجاه حديقة البيت الأبيض، لاغتيال كلينتون.

رؤساء الولايات المتحدة أجندة بايدن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اغتيال بايدن اغتيالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

الصلاة فى المسجد الحرام بتباعد جسدى من جديد

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تحذّر المواطنين من طقس الـ3 أيام المقبلة

لأول مرة بزمن كورونا.. الكنيسة تدعو لحضور قداس عيد الميلاد مع البابا

CNN: مصر تقترب من تحقيق أعلى صادرات فى تاريخها بتخطى حاجز 31 مليار دولار

ضبط المتهم بتصوير سيدة أثناء ضربها أمام أطفالها فى الوراق

حقيقة إعلان شركة «بترومنت» للصيانة البترولية عن فرص عمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

رسائل السيد الرئيس!

أحمد الصغير

علاقة رجال الدين بمجتمعاتهم!

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

خالد عكاشة

توقعات عام 2022 (1)

جلال حمام

الحق.. ما شهد به الأعداء

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

صور

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد إلى 547

مُستوطنون إسرائيليون يطلقون النار على منازل المقدسيين بحى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى