التموين تصدر تقريرًا مفصلًا عن إنجازات تموين الإسماعيلية خلال 2021

أصدرت وزارة التموين تقريرًا مفصلًا عن إنجازات مديرية تموين الإسماعيلية عن عام 2021، حيث تم افتتاح مركز خدمة مواطنين جديد بالقنطرة شرق بعدد 8 شبابيك، ليصبح عدد مراكز الخدمة بمحافظة الإسماعيلية اثنين لأداء الخدمة لأصحاب البطاقات التموينية بطريقة سريعة يحصل المواطنون على جميع خدماته من خلال شباك واحد ويوجد مكان لائق جدًا للانتظار، وتم تخصيص شباك لأصحاب الاحتياجات الخاصة، وذوى الهمم وتنظيم عملية التواجد أمام الشباك من خلال النداء الآلى، وجارٍ الانتهاء من تطوير عدد 3 مكاتب تموينية أخرى لتصبح مراكز خدمة على هذا النمط أحدها فى مدينة المستقبل مركز أبوصوير وواحد فى المحسمة مركز القصاصين وواحد فى الضبعية مركز الإسماعيلية لتصبح مراكز خدمة المواطنين عدد 5 مراكز خدمة متطورة بدلًا من مركز واحد كان موجودًا بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار التقرير إلى أنه تم تشغيل صومعة جديدة هذا العام وتم استقبال القمح المحلى لموسم 2021 بها بطاقة استيعابية 30 ألف طن قمح ليصبح عدد الصوامع بالإسماعيلية 3 صوامع بإجمالى طاقة تخزينية 120 ألف طن قمح تحافظ على كل حبة قمح ونسبة الفاقد صفر التى كانت تصل من 10 ـ 15% على أقل تقدير عند التخزين بالأسلوب التقليدى السابق فى الشون.

وأيضا تم تشغيل وافتتاح عدد 3 مشروعات جمعيتى وجارٍ التعاقد مع عدد 6 أخرى وهذا يؤدى إلى زيادة منافذ توزيع السلع التموينية ويساهم أيضًا فى زيادة فرص تشغيل الشباب بمشروعات خاصة بهم.

كما تم تشغيل عدد 10 مخابز مستجدة بدائرة المحافظة، وهذا يؤدى إلى زيادة منافذ توزيع الخبز.

وأوضح التقرير تعديل نوع الوقود لعدد 25 مخبزًا من السولار إلى الغاز الطبيعى، وهذا يؤدى إلى زيادة جودة رغيف الخبز وأكثر نظافة للبيئة فى إطار بروتوكول بين وزارة التموين ووزارة البترول ووزارة التنمية المحلية لتسهيل إجراءات دخول الغاز للمخابز بالمناطق التى بها غاز طبيعى.

تم استخراج عدد (20614) بطاقة تموينية بدل فاقد وبدل تالف، وتخصيص مبلغ (2 مليون و800 ألف جنيه) ضمن الخطة الاستثمارية لرفع كفاءة ديوان مديرية التموين وخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين.

تم تطوير ورفع كفاءة فرع جملة مدينة فايد بالطريقة التى تحافظ على مخزون السلع وبيئة عمل مناسبة للعاملين بالفرع وتطوير ورفع كفاءة مجمع دلتا السلام التابع للشركة العامة لتجارة الجملة بمدينة الإسماعيلية.

كما تم تكثيف الحملات التفتيشية الميدانية وفحص شكاوى المواطنين واتخاذ اللازم لتحرير المحضر فى حال ضبط أي مخالفة والعرض على النيابة العامة، وقد تم تلقى وفحص عدد 1390 شكوى على بوابة الشكاوى الإلكترونية وتم الفحص للشكاوى بنسبة 100% من الشكاوى.