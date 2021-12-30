2938 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، اليوم الخميس، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي السيارات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 2938 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وأسفرت الحملة المرورية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 2938 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 1107 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1440 مخالفة متنوعة، وضبط 56 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و52 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من تحرير 23 مخالفة لقائدي دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 21 دراجات غير مرخصة، وتحرير 15 مخالفة ملصقات، و221 تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريًا 11050 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 36 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 13 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 3150 جنيه مصالحات.