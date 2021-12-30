الخميس 30 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إتاحة 10 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية

جريدة الدستور

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إتاحة 4 خدمات إضافية للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفي إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.

والخدمات الإضافية هي: طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب".

ووصل بذلك إجمالي عدد خدمات السجل التجاري المتاحة حالياً على بوابة مصر الرقمية إلى 10 خدمات حتى الآن، حيث سبق وتم إتاحة 6 خدمات هي: مستخرج من السجل التجاري، استعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجاري، طلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات (تعديل بيانات، حذف الرقم القومي) أيضاً، إضافة منشأة (إثبات الرقم القومي على المنشأة).

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه فى إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجاري تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والالكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية بالإضافة إلى اصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجاري "مستخرجات ،شهادات بيانات ،شهادات سلبية" سعياً لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشري وتتاح على مدار الساعة وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، كما تم إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد‪‪ .‬

وأضاف عشماوي أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية للحكومة بشأن سرعة إنجاز التحول الرقمي للدولة، والتزاماً من جهاز تنمية التجارة الداخلية بهذه التوجيهات ودعم ومواكبة التطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة في هذا الشأن فقد تم إطلاق عدد من الخدمات الحالية وعدد من الخدمات المستحدثة للسجل التجارى لامركزياً لتكون غير مرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد أو لطالب الخدمة ليتم الحصول عليها من أي مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية  وقد أدت تلك الخدمات الى تطوير منظومة العمل بمكاتب السجل التجارى  ، كما تم  تقليص دورة العمل في طباعة المحررات بأنواعها من 4 خطوات الى خطوتين فقط الامر الذى أدى الى تيسير وتبسيط إجراءات منظومة العمل بالنسبة للمكاتب والعملاء كذلك سيتم اتاحة خدمات إضافية على موقع بوابة  مصر الرقمية خلال الربع الأول من عام 2022.

وأشار إلى أن إجمالى متوسط عدد المعاملات داخل جميع مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية تتراوح من 230 ألفا إلى 250 ألف معاملة شهريا بإجمالى ما يقرب من 3 ملايين معاملة سنويا بجانبه أنه تم إتاحة خدمة الحجز الإلكترونى للحصول على خدمات السجل التجاري تساهم فى إتاحة خدمة "حجز معاملة" بصورة مسبقة عن طريق المنصة الإلكترونية للجهاز مزايا عديدة من أهمها، منع تكدس العملاء فى أوقات معينة خلال يوم العمل والقضاء على ما يسمى وقت الذروة، وذلك بتوزيع العملاء بشكل منتظم على مدار اليوم، وأيضا توفير وقت العملاء بتحديد وقت محدد لتقديم الخدمة بدلا من قضاء أوقات طويلة فى انتظار الحصول عليها، بجانب تحقيق البيئة الآمنة صحياً واللازمة للتباعد المطلوب بين المواطنين وذلك بتقليل اوقات الانتظار مع منع وجود عملاء أكبر من الطاقة الاستيعابية لعدد المعاملات اليومية‪.

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