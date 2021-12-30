الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تطرح 25% تخفيضًا على رحلات أمريكا وكندا

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت شركة «مصر للطيران»، عضو تحالف «ستار»، عن طرح تخفيضات خاصة بنسبة 25% على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال للمسافرين من القاهرة إلى نيويورك وواشنطن وتورونتو بكندا.

وتسرى هذه التخفيضات عند شراء التذاكر حتى 31 يناير 2022 والسفر إلى تورونتو حتى 28 فبراير المقبل وإلى نيويورك حتى 31 مارس القادم وإلى واشنطن حتى 13 أبريل 2022، وذلك تزامناً مع الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد. 

من ناحية أخرى، طرحت «مصر للطيران» أسعارًا جديدة على رحلات القصيم بالمملكة العربية السعودية إلى القاهرة تبدأ من 478 ريالاً سعودياً للذهاب فقط، و1040 ريالاً سعودياً للذهاب والعودة.

أما رحلات جدة إلى القاهرة فقد طرحت «مصر للطيران» أسعاراً جديدة تبدأ من 513 ريالاً سعودياً للذهاب فقط، و1050 ريالاً سعودياً للذهاب والعودة.

 

الكريسماس المطارات المصرية مصر للطيران نيويورك مصر للطيران تطرح 25 تخفيضا لأمريكا وكندا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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