الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحصيل 7 آلاف جنيه غرامة لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

حملات الكمامات
حملات الكمامات

واصلت وزارة الداخلية جهودها؛ حرصًا على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحرير محاضر لعدد 7528 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 7505 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 23 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتحرير 764 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق وضبط 208 قضايا في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 995 شيشة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارِ استمرار الحملات حرصًا على سلامة المواطنين.

وزارة الداخلية كورونا انتشار الفيروس مجلس الوزراء التدابير الاحترازية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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