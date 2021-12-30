بنك ناصر: إقامة مشروعات مجتمعية لدعم ومساعدة ذوي الإعاقة خلال 2022

صرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، بأن البنك تحت رئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قدم خلال 2021 مساهمة لجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا في صورة تبني جميع المصروفات التعليمية والدراسية لعدد 10 طلاب جامعيين متفوقين غير قادرين على تحمل تكاليف الدراسة لمساعدتهم على إتمام دراستهم بالجامعة فى إطار مسؤوليته المجتمعية.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أن البنك قام بدعم المنظومة التعليمية في محافظة جنوب سيناء، كما حرص هذا العام على المشاركة في فاعليات مؤتمر المبادرون والذى تم اقامته برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، كما شارك في افتتاح مشروع "حاضنة" لتنمية وتطوير الحرف اليدوية بالواحات، هذا وقد حرص البنك على بناء علاقات إستراتيجية مع جهات و كيانات العمل المدني المختلفة، لذلك تم توقيع عدة بروتوكولات تعاون منها على سبيل المثال لا الحصر توقيع بروتوكول مع اتحاد الغرف التجارية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتوقيع بروتوكول مع نقابة المهن التمثيلية بهدف إتاحة جميع أنواع التمويلات الموجودة بالبنك لأعضاء النقاب، هذا بالإضافة إلي توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية لقياس أثر الخدمات والبرامج المالية المختارة التي ينفذها البنك و توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة بهدف الاستفادة من شركة منتخبات بهنا، هذا بالإضافة إلى بحث سبل التعاون مع بنك التنمية الأفريقي.

وعن الخطة المستقبلية الاستراتيجية، أكد عشماوي أن البنك يستهدف في العام الجديد 2022 تقديم أفضل الخدمات المصرفية بوسائل ميسرة ذات كفاءة عالية وتقديم نماذج التمويل متناهي الصغر والمتوسط بنماذج مستحدثة مع التركيز على التمويلات الخاصة بمشروعات التنمية الشاملة والمساهمة في المشروعات المجتمعية لدعم ومساعدة ذوي الإعاقة والمساعدة على منع أو تقليل الإعاقة قبل حدوثها.