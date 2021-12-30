جامعة حلوان تشارك باجتماع لجنة متابعة تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية

شاركت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، في اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الجامعات المصرية للمشروع القومي لمحو الأمية المنعقدة في رحاب جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الأسبق، ورئيس اللجنة التنسيقية العليا التابعة للمجلس الأعلى للجامعات الموقر، وبحضور الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وأساتذة ممثلين لمختلف الجامعات المصرية.

وأشاد الدكتور ممدوح مهدي بدور جامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية حيث تشغل قضية محو الأمية المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد والمجتمع، وهي أداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية، وهي عامل ضروري للقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة، وضمان التنمية المستدامة والسلام والديموقراطية، ومواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية والتفاعل معها وفهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي فعال، وهو ما يجعل الجامعة على أتم الاستعداد لبذل أقصى جهد في هذا المجال.

وقدم الدكتور أحمد عبد الرشيد، عرضا تفصيليا لإنجازات وتجربة جامعة حلوان العريقة في المشروع القومي لمحو الأمية تتضمن المحاور التالية:

- ما تحقق من إنجازات جامعة حلوان في برنامج محو الأمية بالمبادرة الرئاسية الموقرة حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر احتياجا بمركز الصف بالتعاون مع محافظة الجيزة والهيئة العامة لتعليم الكبار.

- ما تحقق من إنجازات طلاب جامعة حلوان في تحرير المواطنين من الأمية طبقا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار وعدد الفصول بكل دورة امتحانية.

- ما تحقق من فعاليات وانشطة تدريبية ولقاءات وجولات وندوات توعية بالمشروع القومي لمحو الأمية لطلاب كليات الجامعة المشاركة في المشروع وما تحقق من ندوات توعية لتحفيز المواطنين للالتحاق بفصول محو الأمية بالمجتمع المحيط بالجامعة.

- محاور الخطة المستقبلية لاستدامة نجاح المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان وفقا لرؤية مصر 2030.