الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب وزير الزراعة يتفقد إدارة «التلقيح الاصطناعي» بأسيوط (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء الدكتور إيهاب صابر، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة ورئيس صندوق التأمين على الماشية، إدارة التلقيح الاصطناعي وماكينة إنتاج النيتروجين السائل، فضلاً عن تفقد مركز حفظ السائل المنوى المجمد بالمديرية بأسيوط، للاطمئنان على سير العمل وتذليل العقبات أمام تنفيذ الخطة الموضوعة وفقًا للجدول الزمني المقرر مع مراعاة الضوابط والمواصفات الخاصة بجودة الأعمال.

نائب وزير الزراعة يتفقد إدارة التلقيح الاصطناعي بيطري أسيوط (6)


ورافق نائب الوزير خلال الجولة، الدكتور على عبدالفتاح مدير الإدارة التلقيح الاصطناعي ووكيل مديرية الطب البيطري بأسيوط، وعدد من القيادات البيطرية والتنفيذية بالمحافظة.

نائب وزير الزراعة يتفقد إدارة التلقيح الاصطناعي بيطري أسيوط (2)


كما جرى الإطلاع على استراتيجية العمل بالادارة والأنشطة التي تم تنفيذها خلال عام ٢٠٢١؛ نظرًا لأهمية التحسين الوراثي والسبل المتاحة لإنجاح هذا المشروع، خاصة وأن محافظة أسيوط من المحافظات المتميزة في التلقيح الاصطناعي.

نائب وزير الزراعة يتفقد إدارة التلقيح الاصطناعي بيطري أسيوط (5)


من جانبه، لفت اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إلى أهمية تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والتحسين الوراثي لها والحفاظ عليها بكافة الطرق الممكنة ووفقاً للامكانات المتاحة، مشيداً بما تقدمه مديرية الطب البيطري بالمحافظة من خدمات خاصة القوافل البيطرية المجانية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز وقرى المحافظة، لتقديم التلقيح الاصطناعي والتوعية والعلاج بالمجان للمواطنين بالقرى والنجوع، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية للأماكن المحرومة.

نائب وزير الزراعة يتفقد إدارة التلقيح الاصطناعي بيطري أسيوط (4)

 ولفت إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمة أفضل للمواطنين خاصة بالأماكن البعيدة والنائية.

نائب وزير الزراعة يتفقد إدارة التلقيح الاصطناعي بيطري أسيوط (3)
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