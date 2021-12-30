هندية لـ حلمي بكر: «كنت بحترمك وأنت خنت العيش والملح»

هاجمت الفنانة هندية الموسيقار حلمي بكر في فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، قائلة: “الملحن حلمي بكر هاجمني مؤخرا في أحد البرامج، وأكد أنه كان يعطيني ظهره خلال حلقات البرنامج الذي كنا نقدمه معا على إحدى الفضائيات لاكتشاف المواهب الشابة وأنه كان ينظر للجمهور حتى لا ينظر لي”.

وتساءلت هندية: “ألم يتسبب له هذا الكلام في حرج وهو يعمل معها لمدة عام ونصف ولم يراع العيش والملح الذي كان بينهما، مع العلم أنها كانت تعامله معاملة حسنة وتجبر بخاطره كأخ وزميل وصديق”.

وتعجبت من أنه دائم التنمر على كل محبيه “يشوه فيهم”.

وتابعت أنها ليست حزينة منه بل حزينة على نفسها، مشيرة إلى أن البرنامج تم إيقافه بسببه، فمعظم المواهب رفضت تظهر معه لأنه يتنمر عليهم وليس هو من رفض الظهور معبرة عن استيائها من موقفه ضدها.

وأضافت هندية،: “حب الناس اللي بتحبك الدنيا فانية خلي ذكرانا حلوة الناس تفتكرنا بها مش تقول بديها ضهري وأبص للجمهور وليه بتقول الكلام ده بعد سنة ونص وأنا بصرف من لحمي على البرنامج ومكسوفة لحضرتك”.