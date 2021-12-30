الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ندوة تثقيفية لمدرسى ووعاظ منطقة دمياط

الندوة
الندوة

شارك وعاظ وواعظات منطقة وعظ دمياط، في فعاليات الندوة التثقيفية لمدرسي ووعاظ منطقة دمياط، والتي تم تنظيمها بالتنسيق مع مركز الإمام الأشعري.

حاضر في الندوة، الدكتور يسري جعفر أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، ونائب رئيس مركز الإمام الأشعري؛ وبحضور رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية، ومدير عام منطقة وعظ دمياط، وعدد من مدرسي ووعاظ وواعظات محافظة دمياط.

وقال الدكتور نظير عيّاد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن الندوة تناولت الحديث عن مذهب أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة والماتردية، ولماذا اختار الأزهر الشريف المذهب الأشعري، كما تعرض اللقاء لبيان معالم المنهج الأزهري وتطبيقاته في العملية التعليمية في ضوء تعاليم المذهب الأشعري، من خلال الدعوة إلى السلام العالمي، وعدم تكفيره لأحد من أهل القبلة. 
فيما أشار الدكتور يسري جعفر نائب رئيس المركز الأشعري، إلى أن تلك الندوة تأتي في إطار جهود قطاعات الأزهر المختلفة، والتي تتضمن عقد ندوات تثقيفية في مختلف محافظات الجمهورية؛ لتنمية المهارات العلمية لمنتسبي قطاعات الأزهر، ودعم مستوياتهم في تواصلهم العلمي مع الجمهور العام ومع تلاميذ المعاهد الأزهرية، والتأكيد على أهمية توعية الناس، والحفاظ عليهم من الأفكار الشاذة والمضللة.

الدكتور يسري جعفر رئيس مركز الإمام الأشعري الدكتور نظير عي اد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أهل السنة الأشاعرة الماتردية معالم المنهج الأزهري

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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