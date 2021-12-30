أزمة هجرة.. مخاوف أوروبية من كارثة إنسانية في تيجراي 2022

تخشى بروكسل من تدهور الصراع المسلح في إثيوبيا في عام 2022، والتسبب في كارثة إنسانية وأزمة هجرة ذات أبعاد تاريخية، وفقاً لما نقله موقع «ماركت ريسرش تيلي كاست» الأوروبي.

ووفقاً للموقع الأوروبي، فإن بروكسل تخشى من خطر أن تؤدي الحرب إلى زعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي بأكملها، وهي منطقة يعيش فيها أكثر من 200 مليون شخص وتتعرض بالفعل لضغوط النزوح السكاني الداخلي الهائل.

يأتي هذا فيما فرضت أمريكا عقوبات على بعض السلطات والشركات الإريترية المتورطة في الاشتباك المسلح في تيجراي، لكن في الاتحاد الأوروبي لم يكن هناك إجماع على اتخاذ تدابير عقابية ضد الأطراف المتورطة في إثيوبيا ، على الرغم من الاعتراف بخطر اندلاع دوامة العنف التي تزعزع استقرار المنطقة بأكملها.

ويقول مصدر دبلوماسي أوروبي إن الوضع في أجزاء مختلفة من إفريقيا مقلق وقد يخيفنا في الأشهر المقبلة.

ويشير المصدر ذاته إلى أن الحرب في إثيوبيا وتحديدا الحرب في تيجراي تعد أحد مصادر القلق الكبرى لعام 2022.

كما تخشى بروكسل من أن الصراع الإثيوبي سوف يجر دول أخرى في المنطقة مثل السودان وجنوب السودان أو الصومال ، بالإضافة إلى إريتريا ، المتورطة بالفعل بشكل واضح.

وتشير المصادر إلى أن اندلاع المنطقة من شأنه أن يتسبب في "نزوح جماعي ذو أبعاد تاريخية مماثلة لتلك التي حدثت في تفكك يوغوسلافيا".

وتقول مصادر في بروكسل: "إثيوبيا تشهد واحدة من أكثر الحروب دموية التي يتم خوضها في الوقت الحالي على هذا الكوكب"، ويظهرون قلقهم على العيش السلمي للمنطقة "حتى بعد انتهاء الحرب".

ووفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية، تسبب الصراع بالفعل في نزوح أكثر من مليوني شخص ولجأ الآلاف إلى السودان.

سبق للسلطات السودانية أن هددت باستفزاز خروج أعداد كبيرة من المهاجرين المتجهين إلى أوروبا أو الولايات المتحدة.

ومنذ بداية الأزمة في شمال إثيوبيا في نوفمبر 2020، قدم الاتحاد الأوروبي 70 مليون يورو كمساعدات إنسانية.

بالنسبة لعام 2021، خصصت ما يصل إلى 85 مليونًا إضافيًا. وفي سبتمبر من هذا العام، قام الاتحاد الأوروبي بتنشيط جسر جوي للمساعدات الإنسانية جلب ما يصل إلى 15 طناً من المواد الغذائية والإمدادات الصحية إلى منطقة تيغراي الأكثر تضرراً من الصراع.

وتعترف المصادر الدبلوماسية ، مع ذلك ، بالصعوبات المتزايدة في تقديم المساعدة إلى السكان الأكثر احتياجًا ، نظرًا للعنف والعزلة في مناطق مهمة من البلاد.