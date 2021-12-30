رفع درجة الاستعداد القصوي بموانئ البحر الأحمر تحسبًا لتغيرات الطقس

أعلن اللواء مهندس محمد عبدالرحيم حميد، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛ رفع درجة الاستعداد القصوي بالموانئ التابعة للهيئة، وذلك تحسبًا للتغيرات الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض بعض المحافظات لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية واضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.

وشدد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ التابعة للهيئة وتفعيل دور غرفة عمليات الموانئ ورفع درجة استعداد مركز العمليات الرئيسي بالهيئة ومتابعة الخريطة المناخية أولًا بأول.

وأوضح بيان رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم رفع درجة استعداد الوحدات البحرية المملوكة للهيئة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والسلامة البحرية والتنبيه على مديري الموانئ بضرورة اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب بوقف أو استئناف حركة الملاحة بعد التنسيق مع مكاتب هيئة الأرصاد الجوية ومتابعة الخريطة المناخية حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.