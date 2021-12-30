تخريج الدفعة الأولى من المنح الدراسية لمركز محمود عثمان بجامعة قناة السويس

شهد النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب الأربعاء بمسرح كلية الآداب بجامعة قناة السويس تخريج 120 طالبًا وهم الدفعة الأولى من المنح الدراسية لمركز محمود عثمان لنظم المعلومات الجغرافية، بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة والدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والمهندس أحمد المصري نقيب المهندسين بالإسماعيلية والدكتور محمد صباح مدير شركة جلوبال المشرفة على المركز والعضو المنتدب من مؤسسة عثمان الخيرية ولفيف من قيادات الجامعة.

وأعرب النائب أحمد عثمان في كلمته عن سعادته بتواجده وسط ابنائه الطلاب، مؤكدا على انهم شباب و قادة الغد الذين يملكون الوعي والثقافة والحس الوطنى.

وأشار إلى أن مركز محمود عثمان للتدريب على نظم المعلومات الجغرافية بمحافظة الإسماعيلية ، جامعة قناة السويس إهداء من مؤسسة عثمان أحمد عثمان الخيرية تم تأسيسه بقرار من المجلس الأعلى للجامعات عام 2016 ويعمل في مجال التدريب ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن عبد وأعمال الرفع المساحي التطبيقي، ويهدف إلى توفير الكوادر العلمية المدربة على نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.

قام المركز منذ تاريخ إنشائه حتى اليوم بتدريب آلاف من الطلبة والمهندسين من هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس والعديد من المراكز الحكومية ، وشهادة المركز معتمدة دوليا.